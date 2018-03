Anzeige

Viernheim.„Die Metropolregion Rhein Neckar zeigt sich zu Jahresbeginn in Topform.“ Der Optimismus in den Worten von Luka Mucic war gestern nicht zu überhören. Der bisherige Vorsitzende des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein Neckar, im Hauptberuf Finanzvorstand bei SAP, verwies im Vorfeld der Mitgliederversammlung in Viernheim auf die hohe Investitionsbereitschaft der Unternehmen, auf die mit 4,6 Prozent geringe Arbeitslosigkeit (Bund: 5,7 Prozent) und auf das Bruttoinlandsprodukt, das in der Region rund 2000 Euro über dem Bundesdurchschnitt liege: „Der Region geht es gut.“ Vor diesem Hintergrund appellierte er an Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, „aus einer Position der Stärke die regionale Kooperation weiter auszubauen“.

Zusammenarbeit kein Luxus

Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) Der Verein Zukunft Metropolregion Rhein Neckar e.V. (ZMRN e.V.) wurde am 19. April 2006 aus der Taufe gehoben. Er ging hervor aus der Fusion des Rhein-Neckar-Dreieck e.V. und der privatwirtschaftlichen „Initiative Zukunft Rhein-Neckar-Dreieck“. Das Ziel: Die Metropolregion Rhein-Neckar soll im Jahr 2025 als eine der attraktivsten und wettbewerbsfähigsten Regionen in Europa bekannt und anerkannt sein. Der Verein hat in der Region keine Entscheidungsbefugnisse. Er dient vielmehr als Triebfeder und Plattform für den regionalen Dialog. Der ZMRN-Vorstand setzt sich zusammen aus namhaften Vertretern der Bereiche Wirtschaft, Politik und Bildung. Zu ihnen zählen die Oberbürgermeister von Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg: Peter Kurz (SPD), Jutta Steinruck (SPD) und Eckart Würzner (parteilos). Vertreter der Wirtschaft sind u. a. Manfred Schnabel (Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar) und Georg Müller (Vorstandsvorsitzender MVV AG). Aus dem Bereich Bildung kommt Bernhard Eitel (Rektor Universität Heidelberg). Hdf

Mucic, der dem Vorstand mit dem Schwerpunkt Bildung erhalten bleibt, meinte zum Ende seiner dreijährigen Amtszeit: „Die regionale Zusammenarbeit ist keinesfalls Luxus, sondern mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen absolut notwendig.“ Klimafreundliche Mobilität, die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Wandel der Bildungskonzepte ließen sich „nur gemeinsam und häufig nur auf regionaler Ebene beantworten“.

Der Wechsel von Mucic zu seinem designierten Nachfolger Michael Heinz erfolgt planmäßig. Der Vorsitzende wird turnusmäßig alle zwei Jahre vom Vorstand gewählt, üblicherweise kommt er aus der Wirtschaft. Mucic war 2015 „außerhalb der Reihe“ ins Amt gekommen, weil sein Vorgänger Albrecht Hornbach, Chef der gleichnamigen Baumarktkette, ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit aufhörte. 2016 wurde Mucic dann von der Mitgliederversammlung bestätigt.