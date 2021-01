Berlin.Für den Einzelhandel hätte das Jahr 2020 kaum schlimmer enden können als mit dem Weihnachts-Lockdown. „Das wird Folgen für die Innenstädte haben“, warnt Hans-Walter Peters, Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB). Die Krise treffe auch die Geldhäuser selbst.

Herr Peters, die Banken wissen genau, wie es um die Wirtschaft in der Corona-Krise steht. Wie tief sind die Spuren?

Hans-Walter Peters: Nach dem ersten Lockdown hat sich die Wirtschaft zum Glück deutlich erholt. Wir waren zuletzt in einem wirtschaftlichen Aufschwung, der sicherlich auch noch länger angehalten hätte. Der aktuelle Lockdown tut weh – vor allem, weil unklar ist, wie lange er dauern wird. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Wirtschaft auch im Januar noch getroffen wird. Sobald die Pandemie durch das Frühjahr und den Impfstoff zurückgedrängt wird, werden wir wieder in einen Aufschwung kommen.

Der Weihnachts-Lockdown bedeutete maximalen Schaden für den Einzelhandel. Überleben das unsere Innenstädte?

Peters: Der Lockdown wird deutliche Spuren hinterlassen. Für den Einzelhandel ist das der schlimmste annehmbare Fall gewesen. Das wird Folgen für die Innenstädte haben.

Wie groß ist die Gefahr einer Insolvenzwelle?

Peters: Hier müssen wir unterscheiden: Die meisten Unternehmen konnten weiterarbeiten und sind recht stabil. Im Einzelhandel, der Tourismusbranche und bei Restaurants werden wir sicherlich deutliche Probleme sehen. Wir müssen bedauerlicherweise davon ausgehen, dass die Zahl der Insolvenzen gegenüber dem Jahr 2020 um einige tausend steigen wird.

Als im Frühjahr die Banken schließen mussten, liefen Beratungsgespräche per Videochat, es gab einen Schub beim Online-Banking. Beschleunigt das in den kommenden Jahren den Filialabbau?

Peters: Bereits 2019 ist die Zahl der Filialen um viereinhalb Prozent gesunken. Im Lockdown haben die Kunden erfahren, dass sie auch anders mit ihrer Bank in Kontakt treten können. Letztlich werden die Kunden durch ihr Verhalten entscheiden, was mit den Filialen passiert. Ich möchte hier realistisch sein: Es wird weniger Filialen geben und der Abbau verläuft vielleicht auch schneller als in den vergangenen Jahren.

Die Europäische Zentralbank wirft hunderte Milliarden Euro frisches Geld auf die Märkte zur Stabilisierung der Wirtschaft. Macht Ihnen das Sorgen?

Peters: Sorgen macht mir das schon. Die EZB will die Märkte mit Liquidität stützen – ob sie dabei nicht übers Ziel hinausschießt, werden wir sehen. De facto hilft das Geld im Moment, um die Probleme zu übertünchen. Aber es bedeutet, dass es bei der Verzinsung von Sparguthaben in den nächsten ein bis zwei Jahren keine Bewegung geben wird. Die Zinsen werden auf dem sehr niedrigen Niveau bleiben. Damit müssen wir leider leben.

Wann könnten die Zinsen wieder steigen?

Peters: Die Zinswende ist nicht in Sicht. Das wird sich so bald auch nicht ändern. Für Sparer und Anleger wird die Suche nach Rendite im nächsten Jahr noch schwerer.

Wie wird das Jahr 2021 für die Banken und ihre Mitarbeiter?

Peters: 2021 wird für die Banken ein sehr hartes und anspruchsvolles Jahr. Die Mitarbeiter werden zunächst weitgehend im Homeoffice arbeiten. Sicherlich werden dann relativ schnell die ersten Zahlungsausfälle aus der Wirtschaft kommen und schwierige Entscheidungen anstehen: Kann ich einen Kunden weiterhin finanzieren oder ist das nicht mehr möglich? Das werden in manchen Fällen sehr harte Gespräche.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021