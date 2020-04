Der Südwesten macht eine Rolle rückwärts

Die Supermärkte bleiben an Karfreitag und Ostermontag zu. © dpa

Mannheim.An Karfreitag den Wocheneinkauf machen oder am Ostersonntag noch kurz ein paar Lebensmittel fürs Abendessen besorgen? In einigen Bundesländern wird das dieses Jahr möglich sein. Um die Versorgungslage der Bevölkerung zu verbessern und den Kunden ein breites Zeitfenster zum Einkaufen zu gewährleisten, haben mehrere Länder beschlossen, dass Lebensmittelläden zusätzlich an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben dürfen. Auch die Landesregierung von Baden-Württemberg entschied sich für die Ausnahmeregelung – nun lässt sie verlauten, dass es doch anders kommt.

Kritik von Gewerkschaften

Am Donnerstag hatte der SWR gemeldet, dass in Baden-Württemberg Supermärkte und Lebensmittelläden an Karfreitag und Ostermontag von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben dürften. Am Freitag teilte die Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mit, dass die Verteilung und Entzerrung des Kundenverkehrs bei Einkäufen essentiell sei, um die Infektionsgefahren zu verringern. „Wir haben uns aber dazu entschieden, dass diese Ausnahmeregelungen nicht für Karfreitag und Ostersonntag gelten.“ Der stellvertretende Regierungssprecher Arne Braun teilte dieser Redaktion mit, dass eine entsprechende Änderung der Verordnung beschlossen werden soll. Auch eine Sprecherin des hessischen Sozialministeriums bestätigte, dass die Geschäfte an Ostern zu bleiben. In Rheinland-Pfalz gilt indes noch die Allgemeinverfügung, dass unter anderem Supermärkte und Drogeriemärkte an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen.

Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatten die geplanten Öffnungszeiten an Ostern als „völlig überflüssig“ und „skandalös“ bezeichnet. Auch die Evangelische Landeskirche in Baden-Württemberg hatte sich gegen die Entscheidung der baden-württembergischen Regierung positioniert.

Viele Supermärkte haben ihre Öffnungszeiten schon ausgedehnt, lehnen zusätzliche Verkaufstage aber ab. „An den gesetzlichen Feiertagen bleiben unsere Filialen wie üblich geschlossen“, sagte eine Sprecherin von Aldi Süd. Vonseiten der Rewe-Gruppe hieß es: „Wir planen keine Veränderungen. Rewe- und Pennymärkte sind regulär geöffnet.“ (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020