„Der Vorstand schuldet Erfolg“

Wie stehen deutsche Vorstandschefs im internationalen Vergleich da?

Kramarsch: In der Breite liegen deutsche Vorstände hinter ihren britischen und Schweizer Kollegen in Europa und weit hinter den Vereinigten Staaten. Mit Bezügen von mehr als 20 Millionen Euro für das zurückliegende Geschäftsjahr wird SAP aber wohl den europäischen Spitzenwert stellen.

„Atmen“ die Vorstandsgehälter? Sollten Boni nur gezahlt werden, wenn die Unternehmen Gewinn erwirtschaften?

Kramarsch: Vorstandsbezüge – und insbesondere hohe Vorstandsbezüge – lassen sich nur über den nachhaltigen Unternehmenserfolg legitimieren. Sicher kann es Ausnahmen geben, aber Boni belohnen den Erfolg, und wenn der ausbleibt, sollte es auch keine Boni geben.

Sollten Fixgehälter eher niedriger sein? Damit gäbe es mehr Spielraum für Boni.

Kramarsch: Es braucht einen balancierten Mix zwischen festen und variablen Vergütungselementen. Die Fixgehälter sollen hinreichend hoch sein, um auch den Totalausfall beim Bonus in Krisenjahren verkraften zu können. Die variablen Vergütungen sollen hoch genug sein, um einen attraktiven Anreiz zu bieten – sie sind aber eben auch kein unbegrenzter Unternehmerlohn.

Bei der Deutschen Bank stehen dem Vorstand für 2017 Boni zu, obwohl das Institut rote Zahlen geschrieben hat. Stimmt das Vergütungssystem nicht? Jetzt verzichtet der Vorstand offensichtlich auf Druck von außen, freiwillig, wie es heißt. Ist das richtig?

Kramarsch: Der Vorstand eines Unternehmens schuldet Erfolg und nicht Bemühen. Natürlich gibt es spezielle Unternehmenssituationen, in denen man trotz Verlusten Boni zahlen will und soll. Nach drei Jahren Verlust in Folge halte ich den Bonusverzicht auf Vorstandsebene für sehr angezeigt – vor allem, da sich durch die Bankenregulierung die Festbezüge verdoppelt haben.

Die Vergütungssysteme sind in etlichen Fällen für Aktionäre kaum verständlich. Manche Dax-Unternehmen brauchen 20 Seiten, um sie zu erläutern. Sollten die Vergütungssysteme vereinfacht – und damit transparenter – gemacht werden?

Kramarsch: Vergütungssysteme sind so komplex, wie die Führung großer weltweit tätiger Unternehmen es nun mal ist. Beim Wunsch nach Vereinfachung schreit jeder laut Zustimmung. Andererseits sollen sich Aktionärs-, Mitarbeiter- und Kundenziele, operative Vorgaben, Compliance-Faktoren und Clawbacks – also Rückforderungen – in den Systemen widerspiegeln. Hinzu kommen noch zum Teil widersprüchliche Anforderungen von Investoren und Stimmrechtsberatern. All diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist die große Kunst für den Aufsichtsrat.

24.03.2018

