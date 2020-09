Der Wechsel ist perfekt

Walldorf.Der Softwarekonzern SAP hat am Donnerstag bestätigt, dass die Managerin Sabine Bendiek Anfang 2021 nach Walldorf kommen wird. Im Vorstand ist die 54-Jährige zunächst für das Personal verantwortlich, später soll sie zudem interne Abläufe bei SAP verbessern. Beide Aufgaben sollen künftig in einer Hand liegen. Bendiek ist derzeit noch Chefin von Microsoft Deutschland in München.

