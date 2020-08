Deutlich weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen

Mannheim.Die Corona-Krise sorgt auch auf dem Ausbildungsmarkt der Region für erhebliche Verwerfungen. Bis kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres Anfang August waren bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar 2722 neue Lehrlingsverträge eingetragen – 16,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Das teilte die Kammer am Freitag mit. Viele Unternehmen würden Einstellungen jedoch nachholen. Die IHK rechnet damit, dass bis in den Herbst hinein noch etliche Ausbildungsverträge abgeschlossen werden.

Den deutlichen Rückgang führt die IHK auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. So seien etwa während des Lockdowns keine Vorstellungsgespräche möglich gewesen, auch Hilfen bei der Berufswahl wie Beratungsgespräche oder Ausstellungsmessen seien größtenteils ausgefallen. „Viele Ausbildungsplätze konnten daher noch nicht besetzt werden“, sagte Jürgen Mohrhardt, Bereichsleiter gewerblich-technische Berufsausbildung bei der IHK Rhein-Neckar. „In unserer Online-Lehrstellenbörse sind derzeit noch 145 freie Ausbildungsplätze verfügbar.“ Darunter seien Angebote wie Fachinformatiker, Werkzeugmechaniker, Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann im Einzelhandel sowie Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. „Der Ausbildungsmarkt ist derzeit noch stark in Bewegung“, so Mohrhardt.

Der Experte geht davon aus, dass in diesem Jahr noch eine erhebliche Zahl von Ausbildungsverträgen abgeschlossen wird, und zwar auch noch später als in den Vorjahren. Er weist darauf hin, dass eine Ausbildung auch noch im Oktober, November oder sogar Dezember beginnen könne. Derzeit arbeite die IHK gemeinsam mit Kooperationspartnern wie den Arbeitsagenturen daran, noch möglichst vielen Jugendlichen in diesem Jahr einen Ausbildungsbeginn zu ermöglichen. Dazu gibt es auch mehrere Onlineangebote wie eine Lehrstellenbörse http://www.ihk-lehrstellenbörse.de, eine Matching-Seite http://www.rhein-neckar.ihk24.de/ihk-matching oder virtuelle Speed-Datings http://www.ihk-rhein-neckar.azubi-match.com

Inwiefern die neue Ausbildungsprämie des Bundes Einfluss auf das Ausbildungsverhalten der Betriebe hat, lässt sich nach Angaben der IHK zurzeit noch nicht abschätzen. Seit Anfang August können kleine und mittlere Unternehmen, die von der Corona-Krise stark betroffen sind, eine Prämie von 2000 Euro für Ausbildungsverhältnisse beantragen, die zwischen dem 1. August 2020 und dem 15. Februar 2021 beginnen. Wenn Firmen ihr Ausbildungsangebot erweitern, können sie für zusätzliche Verträge sogar auf eine Prämie von 3000 Euro hoffen.