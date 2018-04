Deutsche Autobauer setzen auf starkes Wachstum in China

Anzeige

Peking (dpa) - Trotz zunehmender Konkurrenz durch heimische Anbieter setzen die deutschen Autobauer große Hoffnungen auf starkes Wachstum in China.

In den nächsten fünf bis sechs Jahren will allein Audi seinen Absatz in der Volksrepublik auf etwa 1,2 Millionen Fahrzeuge verdoppeln, wie Unternehmenschef Rupert Stadler auf der Pekinger Automesse ankündigte.

Das Chinageschäft werde einen «unglaublich guten Wertertrag für die Gesellschaft» liefern. Premiumhersteller wie Audi würden davon profitieren, dass die chinesische Mittelschicht schnell wachse und wohlhabender werde.