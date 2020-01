Deutsche Bahn investiert in „kundenfreundliches Bauen“

Mannheim.Die Deutsche Bahn hat sich Großes vorgenommen. 2020 will sie bundesweit die Rekordsumme von 12,2 Milliarden Euro in die Sanierung von Schienen, Technik und Bahnhöfen stecken. Eines der größten Projekte ist die Erneuerung der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart.

Was plant die Bahn genau?

Bundesweit will sie rund 1800 Kilometer Gleise erneuern und 160 Brücken modernisieren. Zudem sind Bauarbeiten an mehr als 800 Bahnhöfen geplant. Auch im Südwesten tut sich einiges, zu den größten Projekten gehören die Sanierung der Schnellfahrstrecke Stuttgart-Mannheim und der Ausbau der Route von Karlsruhe nach Basel. „2020 wird ein spannendes Jahr für die Schiene“, zeigt sich Rüdiger Weiß, Leiter Vertrieb und Fahrplan Südwest der DB Netz AG, zuversichtlich.

Warum sind so viele Sanierungen auf einmal nötig?

Die Infrastruktur der Bahn gilt als marode, lange Zeit wurde zu wenig investiert. Die Nachfrage – im Personen- wie im Güterverkehr – steigt. „Eine starke Schiene ist Voraussetzung, um die Klimaziele zu erreichen“, betont Weiß. So viel steht fest: Wenn mehr Menschen vom Auto und Flugzeug auf die Bahn umsteigen sollen, braucht es dafür dringend modernere und auch zusätzliche Strecken.

Wie steht es um die Schnelltrasse Mannheim-Stuttgart?

Die meisten Gleise und Weichen sind dort 30 Jahre alt und entsprechend abgenutzt. Und die Belastung ist groß: Derzeit rauschen täglich rund 185 Fernzüge bei Geschwindigkeiten von bis zu 280 Stundenkilometern über diese Schnellstrecke.

Wie wirken sich die vielen Bauarbeiten auf Bahnfahrer aus?

Die müssen sich auf allen betroffenen Strecken auf längere Fahrzeiten einrichten. Besonders heftig trifft es Pendler zwischen Mannheim und Stuttgart. Denn die Schnellstrecke wird vom 10. April bis zum 31. Oktober komplett gesperrt, Züge nutzen eine Ausweichroute (siehe Grafik). Die bislang 38-minütige Fahrt verlängert sich nach Angaben der Bahn damit um mindestens 35 Minuten. Manche Züge fallen ganz aus.

Ist eine Sperrung wirklich nötig?

Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Nach Angaben der Bahn hätte sich alles andere nicht gelohnt. Andreas Schöber, Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn Rhein-Neckar widerspricht im Gespräch mit dieser Zeitung. „Früher hätte man so eine Strecke nicht gesperrt und den Kunden die doppelte Fahrzeit zugemutet.“ Abschnittsweise Sperrungen wäre seiner Meinung nach kundenfreundlicher gewesen.

Was unternimmt die Bahn, damit Reisende möglichst wenig unter den Arbeiten leiden?

In den Finanzierungsvereinbarungen ist 2020 erstmals ein Betrag für „kundenfreundliches Bauen“ vorgesehen. Für die kommenden zehn Jahre wird das mehr als eine Milliarde Euro sein. Das Geld soll vor allem dazu dienen, Baumaßnahmen besser zu bündeln und so zu beschleunigen. Arbeiten sollen, wo möglich, in die Nächte verlegt werden.

Woher kommt das Geld für die Sanierungen?

Der größte Teil, rund 5,4 Milliarden Euro, stammt aus der aktuellen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV), die die Bahn mit dem Bund geschlossen hat, um die Infrastruktur zu erneuern. Weitere 2,2 Milliarden Euro kommen aus dem Bundeshaushalt. Allein aus der LuFV stehen der Bahn für die kommenden zehn Jahre mehr als 86 Milliarden Euro zur Verfügung.

Wie sieht Pro Bahn die Pläne?

Andreas Schöber vom Regionalverband Rhein-Neckar zeigt sich erfreut. Allerdings betont er, dass weitere Anstrengungen nötig sind. „Wir holen nur den Rückstand auf, für die Verkehrswende ist mehr nötig.“ Wichtig sei es, die Infrastruktur so in Schuss zu halten, „dass dann nicht wieder alles auf einmal saniert werden muss.“ (mit jung)

