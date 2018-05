Deutsche Bahn weitet City Ticket und Super Sparpreis aus

Anzeige

Der «Super Sparpreis»-Fahrschein liegt darunter, ist aber kontingentiert und kann nicht storniert werden - ein Angebot für Schnäppchenjäger, wie es hieß. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Die Bahn verschärfe damit den Wettbewerb um besonders preissensibele Kunden, hieß es. Gemeint sind damit etwa Reisende, die sich andernfalls für den Fernbus oder Mitfahrzentralen entscheiden würden.

Damit Kunden von Tür zu Tür nur noch einen Fahrschein brauchen, gibt es in 126 Städten das sogenannte City Ticket. Es erlaubt Kunden, mit dem Fernverkehrsfahrschein ab 100 Kilometern am Start- und am Zielbahnhof auch in Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen zu steigen.

Bislang gilt das aber nur, wenn die Reise mit Bahncard gebucht wird. Von August an profitieren alle Kunden. In der Regel ist das zentrale Stadtgebiet durch das City Ticket abgedeckt. Nur im neuen «Super Sparpreis» ist es nicht enthalten.

Am Vormittag wollen die Deutsche Bahn und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) neue Angebote für Fernverkehrskunden vorstellen.