Deutsche Bank auf Sinnsuche

Anzeige

Frankfurt.Die Deutsche Bank sitzt direkt am Puls des Kapitalismus: Nur wenige Meter von der New Yorker Börse entfernt hat das größte deutsche Geldhaus sein US-Hauptquartier aufgeschlagen an der berühmten Wall Street. Doch gerade diese Abhängigkeit vom globalen Finanzmarkt hat sich zu einem der größten Probleme der Bank entwickelt. Nun soll es ein klassischer Banker auf dem Chefsessel richten. Kommt jetzt die Rückbesinnung?

Nach dem indischstämmigen Investmentbanker Anshu Jain und anschließend dem britischen Sanierer John Cryan soll nun der Westfale Christian Sewing für eine Rückkehr auf den Erfolgskurs sorgen. Fast sein ganzes Berufsleben hat er bei der Deutschen Bank verbracht – zuletzt leitete der 47-Jährige das Privat- und Firmenkundengeschäft.

Bemerkenswert bei der Personalie: Sewing soll sich im Rennen um die Cryan-Nachfolge gegen einen lupenreinen Investmentbanker durchgesetzt haben – Marcus Schenck, der erst vor wenigen Jahren von der Wall-Street-Bank Goldman Sachs zur Deutschen Bank stieß und davor unter anderem als Berater bei McKinsey arbeitete. Schenck soll bereits auf dem Absprung sein.