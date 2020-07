Deutsche Bank baut auf Google

Frankfurt.Während die Commerzbank in einer dramatischen Führungskrise steckt, einen neuen Vorstands- und Aufsichtsratschef sucht und weitere dramatische Einschnitte beim Personal und bei den Filialen drohen, stärkt die Deutsche Bank ihre Position massiv. Das Institut plant eine auf mehrere Jahre angelegte, nach Ansicht von Vorstandschef Christian Sewing „einzigartige“ strategische Partnerschaft mit dem Internet-Riesen Alphabet und damit mit Google. Ziel ist die Entwicklung gemeinsamer Finanzdienstleistungen. Zugleich sichert sich die Bank den Zugang zu den Cloud-Diensten von Google und kann damit immer noch bestehende Schwächen in der IT angehen.

Ex-SAP-Vorstand macht Dampf

Deutsche Bank und Google haben nun eine Absichtserklärung unterzeichnet. Geplant ist ein Vertrag mit mehrjähriger Laufzeit, die Rede ist von mindestens zehn Jahren. „Die Partnerschaft mit Google Cloud wird unserer strategischen Transformation noch einen großen Schub geben“, betont Sewing. Er verweist vor allem auf die Notwendigkeit der weiteren Digitalisierung. „Hierbei geht es ebenso sehr um Erträge wie Kosten.“ Für Alphabet und Google-Chef Sundar Pichai zielt die Kooperation vor allem auf die Entwicklung von gemeinsamen Finanzdienstleistungen. Google ist unter anderem mit seinem Bezahldienst Google Pay in den Finanzbereich vorgedrungen. Beobachter glauben, dass die Amerikaner dies weiter ausbauen, etwa mit einer eigenen Kreditkarte und mit Online-Banking.

Treiber hinter der Vereinbarung, die vor allem auf Google Cloud zielt, dürfte auch Bernd Leukert sein. Der Technologie-Vorstand der Deutschen Bank war im Sommer 2019 vom Walldorfer Softwarekonzern SAP zum Geldhaus gewechselt. „Diese Zusammenarbeit mit Google Cloud ist ein bedeutender Schritt für unsere Technologiestrategie.“ Es werde die Art und Weise verändern, wie die Bank Dienstleistungen für die Kunden neu denken und bereitstellen werde. Seit Februar hatte die Deutsche Bank über Kooperationen für ihre Cloud-Strategie nachgedacht und intensive Gespräche mit verschiedenen Unternehmen, unter anderem auch Microsoft und Amazon geführt.

Mit Google Cloud könne man jetzt noch schneller auf Cloud-Dienste umsteigen, betonen Sewing und Leukert. Dabei werden Daten oder Anwendungen nicht mehr auf Computern gespeichert, sondern über das Internet abgerufen. Man werde die IT neu ausrichten, das solle für den Kunden Mehrwert schaffen. Die Deutsche Bank erhalte durch die Kooperation unmittelbaren Zugang zu den Bereichen Datenmanagement, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Das soll bei der täglichen Verwaltung von Liquiditätspositionen von Kunden helfen, die Risikoanalyse und Sicherheitslösungen für Kunden verbessern. Im Privatkundengeschäft sollen digitale Lösungen den Dialog erheblich vereinfachen.

Hier hatte die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren nicht die erhofften Erfolge erzielt. Markus Pertlwieser, hochgelobter Digitalchef, hatte die Deutsche Bank Anfang Mai verlassen. Anfang 2018 hatte IT-Vorständin Kim Hammond die Segel gestrichen. Sewings Vorgänger John Cryan hatte die veraltete IT der Bank 2015 als „lausig“ bezeichnet und von einem „dysfunktionalen“ System gesprochen. Seitdem müht sich die Bank um eine Vereinheitlichung und Modernisierung ihrer IT und hat auch deshalb Leukert von SAP geholt.

Milliardengewinn möglich

Die jetzt durch die Kooperation mit Google eingeleitete Transformation und Optimierung der Banksysteme sei auf mehrere Jahre angelegt und werde schrittweise erfolgen, heißt es bei der Deutschen Bank. Über die finanziellen Dimensionen der Kooperation machen Deutsche Bank und Google keine Angaben. Nach Schätzung von Beobachtern soll die auf mindestens zehn Jahre angelegte Kooperation für die Deutsche Bank aber einen Gewinn vor Steuern und Zinsen von insgesamt einer Milliarde Euro abwerfen.

