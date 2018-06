Deutsche Bank besteht US-Stresstest

Anzeige

Frankfurt.Die Deutsche Bank blickt aktuell gespannt über den Atlantik in die USA. Von dort kommen jetzt gute Nachrichten – und gleichzeitig weniger ermutigende Neuigkeiten etwa zu einem Riesenverlust an einem einzigen Handelstag im ersten Quartal. Die US-Aufseher schauen sich die Deutsche Bank weiter sehr genau an, kommen aber zumindest in einem wichtigen Punkt zu einem positiven Urteil: Die Tochter der Deutschen Bank in den USA hat den ersten Teil des jüngsten Stresstests durch die US-Notenbank Fed deutlich bestanden.

Demnach ist das Institut jenseits des Atlantiks so gut mit Kapital ausgestattet, dass es auch einen extremen Wirtschaftsabschwung verkraften könnte. Nach Angaben der Fed würde selbst dann die wichtige Kernkapitalquote nicht unter 12,2 Prozent absinken, gemessen an den mit Risiken behafteten Geschäften. Gefordert wird von den Aufsehern eine Mindestquote von 4,5 Prozent zur Abdeckung der Risiken. Tatsächlich verfügte die US-Tochter der Deutschen Bank in den USA Ende vergangenen Jahres über eine Kernkapitalquote von 16,5 Prozent. Die Ergebnisse des zweiten Teils des Stresstests will die Fed in der kommenden Woche preisgeben. Er gilt unter Experten als schwieriger.

Allerdings gab es in den letzten Tagen auch wieder weniger schöne Nachrichten für die Deutsche Bank, deren Aktienkurs weiter deutlich unter der Marke von zehn Euro liegt. Gestern senkte die Ratingagentur Fitch den Ausblick für das Institut von „stabil“ auf „negativ“. Fitch verwies auf die Risiken der vom neuen Vorstandschef Christian Sewing eingeleiteten Restrukturierung und der Anpassung des Geschäftsmodells.