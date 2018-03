Deutsche Bank bringt Fondstochter an die Börse

Anzeige

Aktiensparen für alle

Die DWS gehört mit einem verwalteten Vermögen von 700 Milliarden Euro und 3900 Beschäftigten zu den Großen der Branche. In Deutschland ist sie mit einem Marktanteil im Fondsgeschäft von 26 Prozent die Nummer eins, in Europa steht sie an Position fünf. DWS-Chef Nicolas Moreau will das Unternehmen weiter stärken. „Der geplante Börsengang gibt uns die Möglichkeit, das volle Potential der DWS auszuschöpfen.“ Wachsen will das Unternehmen aus eigener Kraft, aber auch durch „ausgewählte strategische Akquisitionen“.

Gegründet wurde die DWS 1956 als Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen. Breite Bevölkerungsschichten sollten für das Sparen mit Aktien und Anleihen gewonnen werden. Beteiligt waren damals auch andere Banken. Erst seit 2004 gehört die DWS allein der Deutschen Bank. Allerdings rückten die drei Buchstaben bis zuletzt eher in den Hintergrund, die Sparte wurde von der Deutschen Bank als Deutsche Asset&Wealth Management tituliert. Das soll sich jetzt wieder ändern.

Die Fonds der DWS sind zwar gut gefüllt und gelten als Klassiker in der Branche. Die Wertentwicklung ist zum Teil allerdings überschaubar. Anleger des Top Dividende, eines der bekanntesten DWS-Fonds, mussten im vergangenen Jahr leichte Kursverluste hinnehmen, obwohl die Aktienkurse deutlich nach oben zeigten. Unter den – gemessen an den Fondsergebnissen – 50 besten Gesellschaften Europas rangierte die DWS 2017 nach einer Untersuchung des Analysehauses Morning Star nur auf Platz 32, deutlich hinter Allianz (Platz 4), Union (24) und Deka (30).

