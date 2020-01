Deutsche Bank: Erneut rote Zahlen

Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, in Frankfurt. © dpa

Frankfurt.Die Deutsche Bank ist 2019 wegen des Konzernumbaus noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als ohnehin befürchtet. Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Minus von rund 5,7 Milliarden Euro nach einem Verlust von 52 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie die im Dax notierte Bank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Experten hatten mit einem Verlust von fünf Milliarden Euro gerechnet.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gab sich kämpferisch: Das Institut habe den radikalsten Umbau seit zwei Jahrzehnten gut vorangebracht, sagte er bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2019. „Und wir spüren Rückwind. Auch im Jahr 2020.“ Die Bank, die in diesem Jahr auf ihr 150-jähriges Bestehen blickt, wolle ihre Marktposition wieder ausbauen. „Wir greifen an – und das nachhaltig“, sagte Sewing. Das größte deutsche Kreditinstitut strebt in diesem Jahr einen Gewinn an – zumindest vor Steuern. Allerdings werde auch das Jahr 2020 von den Umstrukturierungen betroffen sein.

„Wir werden den Umbau stemmen“

Im vergangenen Jahr hatte der Umbau tiefe Löcher in die Bilanz gerissen. Es war das fünfte Verlustjahr in Folge. Die Kosten für die Neuausrichtung, inklusive Abfindungen, machten sich ebenso bemerkbar wie die Einstellung des Aktienhandels und der Verkauf von Sparten. Die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern sank auf 87 597, ein Rückgang um mehr als 4100 im Laufe des vergangenen Jahres. Bis Ende 2022 soll die Zahl der Vollzeitstellen um rund 18 000 auf weltweit 74 000 verringert werden.

Trotz des Milliardenverlustes bekommt der Bank-Vorstand für 2019 Boni in Millionenhöhe. Allerdings fällt der Topf mit voraussichtlich 13 Millionen Euro etwa halb so groß aus wie im Jahr zuvor. In einem Brief an die Mitarbeiter schrieb der Bankchef, der Umbau verlaufe in manchen Bereichen besser als geplant. Trotz der hohen Umbaukosten sei es der Bank gelungen, die Kapitalposition zu festigen. Dies sei darauf zurückzuführen, dass der Abbau von Altlasten und Risiken schneller vorangehe als gedacht. Aufgrund des starken Kapitalpolsters „sind wir sehr zuversichtlich, den Umbau mit unseren Mitteln stemmen und nun wieder wachsen zu können“. dpa

