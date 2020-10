Deutsche Bank fasst wieder Mut

Frankfurt.Nach einem überraschend hohen Vorsteuergewinn von 846 Millionen Euro in den ersten neun Monaten peilt die Deutsche Bank auch für das gesamte Jahr einen Überschuss vor Steuern an. Ob es netto und damit unter dem Strich wieder einen Gewinn gibt, lassen Vorstandschef Christian Sewing und Finanzvorstand James von Moltke allerdings offen. Es wäre der erste Netto-Gewinn seit sechs Jahren.

Das im vergangenen Jahr neu ausgerichtete Geschäftsmodell mit einem Schwerpunkt auf Firmen- und Privatkunden zahle sich aus, sagt Sewing. Zuletzt freilich hat vor allem das lange verlustreiche Investmentbanking die Geschäfte getrieben. Von Januar bis September verbuchte die Bank einen Netto-Gewinn von 435 Millionen Euro nach einem Verlust von knapp 3,8 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, im dritten Quartal allein waren es 309 Millionen Euro (Vorjahr: minus 832 Millionen).

„Sind weiterhin zuversichtlich“

Bei genauerem Blick ist der Gewinn allerdings deutlich kleiner. Nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen blieben zwischen Juni und September 182 Millionen Euro übrig, in den ersten neun Monaten sogar nur 62 Millionen Euro. Sewing und von Moltke gehen auf diesen Zahlen allerdings wie schon in der Vergangenheit nicht ein.

Man sei stark genug, um die Folgen eines weiteren Lock Downs wegen der Corona-Pandemie zu meistern, betont Sewing gleichwohl. Trotz Covid-19 habe man ein Ergebnis über den eigenen Planungen erzielt. „Wir waren in einem Jahr, das von einem beispiellosen Einbruch der Wirtschaft geprägt ist, in den ersten drei Quartalen profitabel. Wir sind weiterhin zuversichtlich, auch für das Gesamtjahr ein positives Vorsteuerergebnis zu erreichen“, sagte der Deutsche-Bank-Chef am Mittwoch bei der Vorlage des Zwischenberichts.

Getragen wurde das Ergebnis zwischen Juli und September vom Investmentbanking. In der Corona-Krise begeben Unternehmen verstärkt Anleihen, und davon profitiert die Deutsche Bank. Das Geldhaus war vor allem im Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsprodukten erfolgreich. Dagegen stottert das Geschäft der Unternehmens- und der Privatkundenbank. Sewing macht dafür vor allem die „extremen“ Niedrigzinsen verantwortlich. „Aber wir haben Wege gefunden, diese Ausfälle zum größeren Teil zu kompensieren.“

Seit Jahresanfang hat die Bank neun Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten vergeben und zwölf Milliarden Euro für Anlageprodukte eingenommen. Außerdem wurden die Preise bei Einlagen von Firmenkunden erhöht. Unter anderem wurden offenbar vermehrt Negativzinsen erhoben. Außerdem werde das Filialnetz, so Sewing, schneller „an die Präferenzen unserer Kunden“ angepasst. Die Zahl der Ableger wird von 500 auf rund 400 verringert.

Konsequenter Stellenabbau

Eine Belastung stellt die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle dar. Die Bank erhöhte sie in den ersten neun Monaten mit Blick auf die schwierige Wirtschaftslage auf 1,5 Milliarden nach nur 480 Millionen im Vorjahr. Den geplanten Stellenabbau setzt die Bank konsequent fort. Bis Ende 2022 will die Bank weltweit rund 18 000 Arbeitsplätze auf dann 74 000 streichen. Ende September waren es auf Vollzeit gerechnet noch 86 984. Damit wurden binnen eines Jahres knapp 3000 Stellen gestrichen. Besonders deutlich ist der Einschnitt in der Privatkundenbank. Allein dort fielen innerhalb eines Jahres gut 1400 Stellen weg.

Man lasse bei der Kostendisziplin nicht nach, dies gehöre zur Stärke des Konzerns, betont Sewing. Im elften Quartal in Folge habe man die Ausgaben senken können. Die im vergangenen Jahr verabschiedete Strategie greife. „Seither haben wir Quartal für Quartal unsere Pläne erfüllt oder sogar übertroffen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020