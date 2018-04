Deutsche Bank muss Krisenszenario durchrechnen

Anzeige

Kopfschütteln über Boni

In der Kritik steht die Sparte wegen der fragwürdigen, im Nachhinein extrem teuren Geschäfte der Vergangenheit, die Ex-Vorstandschef John Cryan zwar nicht zu verantworten hat – die ihm aber gleichwohl zum Verhängnis geworden sind. Zudem sorgen Boni von 2,3 Milliarden Euro für die Investmentbanker für das vergangene dritte Verlustjahr in Folge nicht nur im Umfeld der Bank für Kopfschütteln.

Allerdings scheint das Aus der Sparte für Sewing kein Thema. In wichtigen Geschäftsfeldern sei die Unternehmens- und Investmentbank gut unterwegs – und das weltweit, schrieb er nach seiner Berufung in einem Brief an die Beschäftigten. Auch Garth Ritchie, der neue alleinige Chef der Investmentbank, hat betont, dass es vorerst keine radikalen Schritte in der Sparte geben soll. Und nicht zuletzt rücken nach der Hauptversammlung Ende Mai auf Wunsch des umstrittenen Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner ehemalige angelsächsische Investmentbanker in das Kontrollgremium.

Spätestens in der Frankfurter Festhalle muss Sewing den – auch wegen des dramatischen Verfalls des Aktienkurses – gefrusteten Aktionären erklären, wie die Bank und damit auch das Investmentbanking aus dem Tief kommen sollen. Analysten in Frankfurt sind jedenfalls überrascht, dass die Nachricht über die Anforderung der EZB an die Deutsche Bank im Blick auf ihr Investmentbanking gerade jetzt öffentlich wird.

