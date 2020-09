Deutsche Bank schließt jede fünfte Filiale

Frankfurt.Noch im Juli hatte Karl von Rohr, stellvertretender Vorstandschef der Deutschen Bank, versichert: Das Filialnetz bleibe bis auf kleinere Arrondierungen. Es gebe keine Pläne, Ableger dauerhaft zu schließen. Heute ist das Makulatur, vor allem aufgrund der Folge der Corona-Pandemie. Kundinnen und Kunden kommen noch weniger in die Filialen als zuvor schon, setzen auf Online-Banking. Die Folge: Die Deutsche Bank will jede fünfte ihrer Filialen dichtmachen und von aktuell 500 auf 400 verringern.

Das solle so rasch wie möglich passieren, sagte Philipp Gossow, Leiter des Privatkundengeschäfts in Deutschland, am Dienstag auf einer Bankentagung in Frankfurt. Das trifft vor allem Städte, in denen es mehrere Ableger gibt. Wo möglich soll es offenbar Zusammenlegungen geben. Angaben zu eventuell betroffenen Standorten in der Metropolregion Rhein-Neckar konnte ein Banksprecher gestern auf Anfrage nicht machen.

Details nannte Gossow nicht. In ländlichen Regionen solle aber ein flächendeckendes Netz erhalten bleiben. Ausdrücklich betont ein Sprecher aber auch, dass die Bank ihr Service- und Beratungsangebot damit nicht zurückfahren werde. „Im Gegenteil: Wir bauen die Beratung aus“, versichert er. Das Mobile Banking über Smartphone und Tablet per App werde ausgeweitet, genauso die Beratung über Telefon und Video. Dafür schaffe die Bank eigens sieben Beratungszentren. Daneben soll es eigene Zentren nur für die Geld-Anlage geben. Der Beratungsbedarf der Kundinnen und Kunden steige ja.

Online-Banking legt zu

Auch deshalb soll es keinen zusätzlichen Stellenabbau durch den Schnitt im Filialnetz geben. Das sei in den im Juli vergangenen Jahres von Bank-Chef Christian Sewing angekündigten Streichungen im Umfang von 18000 Stellen enthalten. Wo welche Filialen wegfallen, wird jetzt mit den Arbeitnehmervertretungen erörtert.

Verantwortlich für das Umdenken der Manager von Deutschlands größter Bank ist das durch Corona veränderte Verhalten der Kundinnen und Kunden. „Selbst Kunden, die früher nicht viel anfangen konnten mit Online-Banking, erledigen mittlerweile viele einfache Bankgeschäft am Computer oder iPad von zu Hause“, sagt Gossow. Und Beratungen für komplexere Produkte bietet die Bank per Video-Chats oder telefonisch an. Der Beratungsbedarf der Kunden sei gestiegen, dafür aber gingen sie immer seltener in die Filiale, so Gossow.

Einfache Dienstleistungen können Kunden auch über die rund 800 Ableger der Deutsche-Bank-Tochter Postbank abwickeln. Deren SB-Terminals sollen demnächst komplett für Deutsche-Bank-Kunden zugänglich sein – wie auch umgekehrt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020