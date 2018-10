Deutsche Bank senkt Kosten und Gewinn

Frankfurt.Vorstandschef Christian Sewing peilt den ersten Gewinn der Deutschen Bank für das Gesamtjahr seit 2014 an und spricht nach dem Vorsteuer-Gewinn von 506 Millionen Euro im dritten Quartal von einem „weiteren Meilenstein auf unserem Weg zu einer nachhaltig profitablen Bank“. Doch die Börse und Analysten überzeugt er damit nicht. Das Geldinstitut macht allein beim Kosten- und Personalabbau Fortschritte, muss bei den Einnahmen aber einen weiteren Rückgang verbuchen. Der Kurs der Aktie sackte gestern zeitweise um mehr als vier Prozent auf knapp 8,90 Euro ab.

Analysten wie Markus Rießelmann von Independent Research rieten zum Verkauf des Papiers und erwarten einen weiteren Kursrutsch auf 8,50 Euro. Tatsächlich musste die Bank im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten unter dem Strich deutliche Gewinneinbußen hinnehmen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 229 Millionen Euro nach 649 Millionen im Vorjahresquartal.

Im eigentlichen Bankgeschäft kommt das größte deutsche Geldhaus nicht voran: Die Erträge und damit die Einnahmen schrumpften zwischen Juni und September um neun Prozent, in der Investmentbank sogar um 13 Prozent. Auch im Privatkundengeschäft lief es mit einem Minus von drei Prozent nur holprig. Und die Fondstochter DWS musste im dritten Quartal Mittelabflüsse von 2,7 Milliarden Euro verkraften.

„Wende lässt auf sich warten“

Erfolge sieht Sewing aber beim Abbau der Kosten, die leicht gesunken sind. Auch beim Stellenabbau kommt die Bank wie geplant voran. Ende September zählte das Institut weltweit noch 94 717 Vollzeitstellen, davon 42 039 in Deutschland. Das waren weltweit gut 2800 weniger als Ende 2017. In Deutschland wurden knapp 500 Stellen gestrichen. Bis Ende kommenden Jahres sollen es bei der Bank weltweit deutlich weniger als 90 000 Vollzeit-Arbeitsplätze sein.

Vorstandschef Sewing räumt ein, „dass die Wende bei den Erträgen auf sich warten lässt“. Trotzdem könne sich die Bilanz der letzten sechs Monate seit seinem Amtsantritt sehen lassen: „Wir spüren inzwischen eine neue Disziplin in der Bank. Nun sind wir wieder in einer Position, aus der wir angreifen können. Die Bilanz sei so stark wie selten zuvor.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018