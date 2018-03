Deutsche Bank vervierfacht Boni

Anzeige

Frankfurt.Der Jahresverlust der Deutschen Bank für 2017 ist noch größer als zunächst angenommen – dennoch stockt Deutschlands größtes Geldhaus die Boni für seine Mitarbeiter kräftig auf. Der Bonustopf ist mit rund 2,3 Milliarden Euro gefüllt, wie der Dax-Konzern gestern mitteilte. Der Vorstand hingegen hatte bereits am Wochenende öffentlich gemacht, dass er für das vergangene Jahr erneut auf variable Vergütungsbestandteile verzichtet.

Einmaliger Effekt

Nach den nun vorliegenden endgültigen Zahlen rutschte die Deutsche Bank im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen als zunächst angenommen. 735 Millionen Euro Verlust stehen nun für 2017 in der Bilanz. Anfang Februar hatte die Deutsche Bank anhand vorläufiger Zahlen von 497 Millionen Verlust für das vergangene Jahr berichtet. Hauptgrund für die Abweichung sei ein einmaliger Buchungseffekt bei Steueransprüchen in Großbritannien, erklärte das Geldhaus.

Der Vorstand – der aktuell mit zehn Männern und zwei Frauen besetzt ist – erhält für 2017 insgesamt 29,2 Millionen Euro Vergütung. Ein Jahr zuvor wurde der Vorstand mit rund 25,9 Millionen Euro entlohnt. Cryan erhielt für das vergangene Jahr 3,4 Millionen Euro Gehalt (Vorjahr: 3,8 Millionen Euro).