Deutsche Bank vor radikalem Umbau

Frankfurt.Mit einem drastischen Kostensenkungsprogramm versucht die Deutsche Bank, ihre tiefe Krise endlich zu überwinden. Bis 2022 streicht sie weltweit rund 18 000 Vollzeitstellen. Wo dies im Detail passiert, ließ sie am Sonntag nach der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung offen.

Bis 2022 rechnet das Institut mit Belastungen von 7,4 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal führt der Umbau zu einem Verlust von 2,8 Milliarden Euro. Neben Investmentbankchef Garth Ritchie werden auch Privatkundenvorstand Frank Strauß und die für die Einhaltung der Aufsichtsregeln zuständige Sylvie Matherat zum Ende des Monats gehen müssen. Für alle drei rücken neue Manager in den Vorstand.

Es ist der größte Umbruch in der knapp 150-jährigen Geschichte des Instituts, den der Aufsichtsrat am Sonntag in einer Sondersitzung absegnete. Mit den Maßnahmen verabschiedet sich die Bank vorerst von ihrem Anspruch, zu den weltweit führenden Banken zu gehören. „Heute haben wir die umfassendste Transformation der Deutschen Bank seit Jahrzehnten vorgestellt“, sagte Vorstandschef Christian Sewing am Sonntag. „Wir packen all das an, was notwendig ist, um das volle Potenzial unserer Bank zu entfalten. Das ist ein echter Neustart für die Deutsche Bank.“ Sie kehre zu ihren Wurzeln zurück und stehe zu ihrem globalen Netzwerk. „Diese umfassende Transformation ist die richtige Antwort auf die massiven Veränderungen und Herausforderungen in der Finanzindustrie“, ergänzte Aufsichtsratschef Paul Achleitner.

Früherer SAP-Manager berufen

Die Kosten sollen bis 2022 um rund sechs Milliarden auf 17 Milliarden Euro pro Jahr gedrückt werden, pro Euro Umsatz will die Bank dann nur noch 70 Euro-Cent aufwenden müssen. Aktuell sind es mehr als 90 Cent. Zugleich investiert die Bank 13 Milliarden Euro in neue Technologie für mehr Effizienz und neue Produkte.

Das Ganze will die Bank aus eigener Kraft und ohne weitere Kapitalerhöhung stemmen. Die Eigenkapitalrendite nach Steuern soll dann bei acht Prozent liegen. Das Sparprogramm wird das Ergebnis der Bank im zweiten Quartal belasten und zu einem Verlust von 500 Millionen Euro vor Steuern und rund 2,8 Milliarden Euro nach Steuern führen. Ohne diese Belastungen hätte sich ein Nettogewinn von 120 Millionen Euro ergeben, teilte die Bank am Sonntag mit.

Die Demission von Investmentbank-Chef Ritchie – der auch stellvertretender Vorstandschef ist – hatte die Deutsche Bank bereits am Freitag bestätigt. Jetzt müssen auch Privatkundenvorstand Strauß und die Französin Matherat, im Vorstand für die Einhaltung der Aufsichtsregeln verantwortlich, das Institut verlassen.

Strauß wird offenbar zur Last gelegt, dass die Integration der Postbank nur schleppend vorankommt. Matherat wird dem Vernehmen nach vorgehalten, dass die Bank in mehrere Verdachtsfälle von Geldwäsche verwickelt ist und die Finanzaufsicht BaFin der Bank seit mehr als einem Jahr einen zusätzlichen Aufseher zur Seite gestellt hat.

Dafür rücken zum 1. September bis zur Bestätigung durch die Aufsicht Ex-SAP-Vorstandsmitglied Bernd Leukert als Vorstand für Digitalisierung, Aufsichtratsmitglied und Anwalt Stefan Simon als Vorstand für die Beziehung zu den Aufsichtsbehörden und die Amerikanerin Christiana Rey als Vorstand für Amerika mit an die Spitze. Zunächst sind alle drei als Generalbevollmächtigte tätig.

Neu aufgestellt wird das Investmentbanking. Aus dem weltweiten Aktienemissionsgeschäft zieht sich die Bank zurück. Auch das Handelsgeschäft wird drastisch verkleinert. Insgesamt reduziert die Bank den Bestand an mit Risiken verbundenen Aktiva um etwa 40 Prozent.

„Bad Bank“ zur Abwicklung

Daneben etabliert die Bank eine Abbau-Einheit („Bad Bank“). Darin werden Papiere im Volumen von 74 Milliarden Euro und Schuldtitel im Umfang von 288 Milliarden Euro zusammengefasst. Sie sollen „effizient“ abgewickelt werden, also zum großen Teil verkauft werden.

Zugleich bildet die Bank aus der Zahlungsverkehrssparte und dem deutschen Geschäft für Firmenkunden eine neue Einheit mit dem Namen Unternehmensbank.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte noch am Sonntag betont, die Deutsche Bank spiele „in der ersten Liga und muss jetzt die Weichen stellen, dass das so bleibt“. Er sei optimistisch, dass der Bank der Umbau gelingen werde.

