Deutsche Börse sortiert Dax und Co. neu

Frankfurt/Mannheim.Für die Händler auf dem Frankfurter Parkett war der gestrige Tag fast Routine – für die Indizes, über die die Deutsche Börse das tägliche Geschehen an den Aktienmärkten abbildet, bedeutete er einen tiefen Einschnitt. Bis auf den Deutschen Aktienindex Dax mit den Aktien der 30 wichtigsten deutschen Unternehmen ändert sich die Zusammensetzung des TecDax für Technologie-Unternehmen, des MDax für mittelgroße Firmen und des SDax für die kleineren Unternehmen deutlich. Dadurch erscheint ab heute auch das Börsen-tableau in dieser Zeitung in neuem Gewand.

Konsequenzen haben die Änderungen vor allem für Investmentfonds und für börsengehandelte Indexfonds, die sogenannten ETFs. Sie müssen durch den Kauf und Verkauf von Papieren auf die Veränderungen reagieren. Die deutlichste Veränderung ist der Abstieg der Commerzbank aus dem Dax. Nach 30 Jahren muss das Gründungsmitglied vor allem wegen des deutlich gesunkenen Börsenwertes dem Zahlungsdienstleister Wirecard Platz machen.

Wichtiger für das Börsengeschehen sind aber die Veränderungen in den anderen Indizes. Im TecDax bleibt es zwar bei 30 Werten, aber er enthält ab sofort nicht mehr nur klassische Technologie-Papiere. Zudem sind mit der Telekom, Infineon, SAP und Wirecard erstmals vier Dax-Firmen gleichzeitig im TecDax notiert. Dort sind künftig wiederum auch dreizehn Aktien dabei, die gleichzeitig im MDax geführt werden. Der umfasst ab sofort 60 statt bisher 50 Werte, im SDax sind 70 statt bislang 50 Aktien. Auch dort sind künftig Tec-Aktien vertreten. Generell können Papiere in zwei Indizes gleichzeitig gelistet sein.

Mit der Reform reagiert die Deutsche Börse nach Angaben von Experten auf übliche Standards an den großen Börsen im Ausland – dort kenne man die Trennung nicht. Gleichzeitig spiegeln die Änderungen die wachsende volkswirtschaftliche Bedeutung von Tech-Firmen in Deutschland wider.

Verbraucherschützer gelassen

Über die Folgen der Änderungen sind sich Händler und Fondsmanager nicht ganz einig. Generell gilt: Kurse von Aktien, die in zwei Indizes vertreten sind, müssten eigentlich nach oben zeigen, weil sie künftig von mehr Fonds gehalten werden müssen. Andere wiederum glauben, dass TecDax, MDax und SDax durch die Doppelnotierung von Aktien ihr Alleinstellungsmerkmal und damit an Attraktivität verlieren. Privatanleger können die Änderungen nach Ansicht von Verbraucherschützern gelassen betrachten – Handlungsbedarf sehen sie nicht.

Im Börsentableau dieser Zeitung wird die MDax-Tabelle künftig entsprechend den Anpassungen der Deutschen Börse um zehn Werte, die SDax-Tabelle um 20 Werte erweitert. Da die 30 TecDax-Werte künftig gleichzeitig auch im Dax, MDax sowie SDax gelistet sind, entfällt eine gesonderte Darstellung des TecDax, um eine doppelte Nennung zu vermeiden.

