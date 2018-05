Deutsche Börse will 350 Stellen abbauen

Anzeige

Die Deutsche Börse bekräftigte zugleich ihre Absicht, in den nächsten Jahre «eine dreistellige Zahl neuer Stellen in Zukunftsbereichen» zu schaffen und 270 Millionen Euro in Technologien zu investieren. Erwartet wird, dass neue Stellen an billigeren Standorten wie Cork (Irland) oder Prag entstehen werden. Die neuen Mittelfristziele bestätigte der Konzern: Demnach soll der Umsatz jährlich um mindestens 5 Prozent steigen und das Ergebnis um 10 bis 15 Prozent.