Deutsche Exporte peilen erneut Rekordjahr an

Wiesbaden.Deutschlands Exportwirtschaft steuert trotz internationaler Handelskonflikte auf ein neues Rekordjahr zu. In den ersten elf Monaten 2018 stiegen die Ausfuhren von Waren „Made in Germany“ um 3,7 Prozent auf 1221,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden mitteilte. Im gesamten Jahr 2017 war die Bestmarke von 1279,0 Milliarden Euro erreicht worden (plus 6,2 Prozent). Im November verlor der für die deutsche Wirtschaft wichtige Export allerdings an Schwung. Die Warenausfuhr blieb mit 116,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresmonat nahezu unverändert. Der Außenhandelsverband BGA hatte seine Prognose für das Gesamtjahr 2018 zuletzt nach unten korrigiert. Erwartet wird ein Exportwachstum von 3,5 Prozent – ursprünglich waren es fünf Prozent. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019