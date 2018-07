Deutsche verschickten 2017 mehr als drei Milliarden Pakete

Anzeige

Berlin.Der boomende Onlinehandel sorgt weiter für ein starkes Wachstum auf dem deutschen Paketmarkt. Mehr als drei Milliarden Sendungen wurden im vergangenen Jahr innerhalb des Landes verschickt, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung AT Kearney. Das waren sieben Prozent mehr als noch im Jahr davor. Die Umsätze seien 2017 insgesamt ebenfalls um sieben Prozent auf 13,3 Milliarden Euro gestiegen. Ein Ende der Zuwächse ist den Autoren zufolge nicht in Sicht. Bis 2020 erwarten sie rund 3,8 Milliarden Sendungen. Allerdings müssten sich Endkunden sowie Onlinehändler auf steigende Preise einstellen. Jahrelange Umsatzrückgänge und höhere Sendungszahlen hätten zu Kapazitätsengpässen geführt. „Das könnte künftig die Transportkosten in die Höhe treiben“, so die Autoren der Studie. dpa