Deutsche Wirtschaft bricht stark ein

Wiesbaden.Nach dem Konjunktureinbruch zu Beginn der Corona-Krise droht Deutschland im zweiten Quartal ein noch härterer Absturz. Im ersten Vierteljahr schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Der Einbruch war der stärkste Rückgang im Quartalsvergleich seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.

Obwohl die Ausbreitung des Coronavirus die Wirtschaftsleistung im Januar und Februar nicht wesentlich beeinträchtigte, „seien die Auswirkungen der Pandemie damit bereits für das erste Quartal 2020 gravierend“, erklärten die Statistiker. Im Euroraum brach die Wirtschaftsleistung im ersten Vierteljahr nach Daten des Statistikamtes Eurostat um 3,8 Prozent ein.

Die Einschränkungen in Deutschland von Mitte März an ließen die Konsumausgaben der Verbraucher im ersten Vierteljahr um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal einbrechen. Der Privatkonsum macht gut die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Der Export von Waren und Dienstleistungen sank um 3,1 Prozent. Firmen investierten deutlich weniger in Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und andere Ausrüstungen (minus 6,9 Prozent) als im Vorquartal. Die deutsche Wirtschaftsleistung war bereits im Schlussquartal 2019 gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent zurückgegangen. Sinkt das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge, sprechen Ökonomen von einer „technischen Rezession“.

Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa bei der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS, erwartet, dass sich das „eigentliche Drama“ erst in den Zahlen zum zweiten Quartal zeigen wird. Schließlich seien im ersten Vierteljahr nur zwei Wochen im Lockdown-Modus gewesen. Diverse Prognosen im Markt gehen von einem Einbruch des deutschen BIP um bis zu 14 Prozent aus.

Ifo-Geschäftsklima hellt sich auf

Für das Gesamtjahr rechnete die Bundesregierung zuletzt mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Die Wirtschaftsleistung der größten Volkswirtschaft Europas dürfte um 6,3 Prozent schrumpfen. In der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 war das BIP um 5,7 Prozent gesunken.

Die schrittweise Lockerung der Beschränkungen sorgt immerhin für bessere Stimmung bei den Unternehmen. Der Ifo-Geschäftsklima-Index stieg im Mai um 5,3 Punkte auf 79,5 Zähler. Die Firmen bewerteten die Aussichten für das kommende halbe Jahr spürbar besser. „Die Unternehmen zeigen wieder Lebenszeichen, doch von Vitalität kann keine Rede sein“, dämpfte Thomas Gitzel, Chefökonom der Liechtensteiner VP Bank, zu hohe Erwartungen.

Die Bundesregierung will Anfang Juni ein Konjunkturprogramm beschließen. Ziel ist es, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020