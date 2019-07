Deutsche zahlen pünktlich

Frankfurt/Wiesbaden.Deutschlands Verbraucher erweisen sich als verantwortungsbewusste Schuldner: Ihre Zahlungsmoral ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden 97,9 Prozent der Konsumentenkredite vertragsgemäß zurückgezahlt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten „Kreditkompass“ der Auskunftei Schufa hervorgeht. Es war den Angaben zufolge ein leichter Anstieg gegenüber 2017 und der beste Wert seit zehn Jahren.

„Die Menschen haben ihre Finanzen im Griff. Eine Rückzahlquote von fast 98 Prozent belegt, dass das Kreditsystem in Deutschland funktioniert und Verbraucher vor Überschuldung bewahrt werden“, sagte Schufa-Vorstandschef Michael Freytag der Deutschen Presse-Agentur. „Bei den zwei Prozent, die ihre Kredite nicht zurückzahlen, gibt es drei wesentliche Gründe: Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit“, erläuterte Freytag.

Trotz historisch niedriger Kreditzinsen schlagen die Verbraucher nicht über die Stränge. Den Daten zufolge sank die Zahl der neu abgeschlossenen Verbraucherkredite 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,6 Prozent auf rund 7,9 Millionen. Die aufgenommene Summe erhöhte sich im Schnitt allerdings um 8,5 Prozent auf 11 140 Euro. Ein Grund könnte das Zinstief sein: Für die gleiche monatliche Belastung leihen sich Verbraucher mehr Geld.

Am häufigsten nehmen Verbraucher einen Ratenkredit den Angaben zufolge für den Kauf von Autos, Möbeln sowie elektronischen Geräten in Anspruch. Am stärksten nachgefragt wurden erneut Darlehen von mehr als 10 000 Euro. Rund 39 Prozent aller 2018 neu abgeschlossenen Kredite fielen in diese Kategorie. Ende vergangenen Jahres verzeichnete die Schufa in ihrem Datenbestand insgesamt gut 18,4 Millionen (Vorjahr: rund 18 Millionen) laufende Ratenkredite.

Bei der Aufnahme eines Konsumentendarlehens handeln Verbraucher aus Sicht der Schufa zunehmend überlegt: Bevor sie sich für einen Kreditvertrag entscheiden, vergleichen viele die Bedingungen verschiedener Anbieter genau. Die Zahl der Anfragen nach Kreditkonditionen stieg im vergangenen Jahr nach Beobachtung der Schufa um 30 Prozent auf rund 34,8 Millionen. Im Schnitt holten Verbraucher zwei bis drei Angebote ein. dpa

