Deutsche zahlen relativ wenig für Gas

Heidelberg.Im EU-Vergleich zahlen die Menschen in Deutschland weiterhin weniger für Gas als in vielen anderen Ländern. Durchschnittlich kostete die Kilowattstunde im zweiten Halbjahr 2019 5,89 Cent und damit etwas weniger als der EU-Durchschnittspreis von 6,7 Cent, wie eine am Montag veröffentlichte Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt. Mit Abstand am teuersten war Gas in Schweden mit 11,67 Cent pro Kilowattstunde, am niedrigsten war der Preis in Rumänien (3,32 Cent). Um nationale Kaufkraftunterschiede auszugleichen, hat Verivox eine Methode verwendet, die diese Differenzen ausgleicht. Demnach gehört der Gaspreis in Deutschland gemessen am Haushaltseinkommen sogar zu den geringsten. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020