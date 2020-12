Deutscher Export arbeitet sich langsam aus Corona-Tief

Wiesbaden.Die Exporte aus Deutschland – wie hier auf dem Bild am Hamburger Hafen – haben trotz anhaltender Erholung das Vorkrisen-Niveau noch nicht erreicht. Die Ausfuhren legten im Oktober im Vergleich zum September um 0,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mit einem Volumen von 112 Milliarden Euro lagen sie aber 6,5 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Gegenüber dem Vorkrisenmonat Februar wurde ein Minus von 6,8 Prozent verzeichnet. Zeitweilige Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten zu Beginn der Pandemie im Frühjahr hatten das Geschäft mit ausgebremst. Nach der Erholung im Sommer befürchtet die Wirtschaft einen neuen Rückschlag, weil in vielen Ländern die Corona-Maßnahmen wieder verschärft wurden. dpa (Bild: Istock)

