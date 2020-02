Deutscher wird Mastercard-Chef

Purchase.Ein deutscher Top-Manager wird neuer Vorstandschef beim US-Kreditkartenanbieter Mastercard. Der bisherige Produktvorstand Michael Miebach soll ab März zunächst die Bereiche Verkauf, Marketing, Services und Technologie verantworten und dann ab 1. Januar 2021 den Spitzenposten von Ajay Banga übernehmen. Das teilte Mastercard am Dienstag in Purchase im US-Bundesstaat New York mit. Miebach stammt aus dem Allgäu, hat an der Universität Passau studiert und ist seit zehn Jahren bei Mastercard. Zuvor bekleidete er unter anderem Führungspositionen bei den Finanzriesen Barclays und Citibank. Bevor Miebach in den Mastercard-Vorstand aufrückte, führte er bereits die Geschäfte in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. dpa

