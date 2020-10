Frankfurt.Der deutsche Immobilienmarkt ist besonders anfällig für krumme Geschäfte von Mafia-Organisationen, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. Er wirft der Bundesregierung Versäumnisse bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität vor und fordert härtere Regeln für Immobilienfirmen, die ihre Erträge ins Ausland schleusen.

Herr Giegold, wie groß ist das Maß der Geldwäsche in Deutschland?

Sven Giegold: Deutschland ist ein Geldwäscheparadies in Europa. Seriöse Schätzungen gehen von rund 100 Milliarden Euro jährlich aus. Es ist peinlich, von italienischen Kollegen vorgeworfen zu bekommen, dass sich die italienische Polizei von deutschen Behörden alleingelassen fühlt bei der Bekämpfung der Mafia, die in Deutschland fröhlich ihr Geld waschen kann. Deutschland hat die Bekämpfung von Geldwäsche sehr lange ausgebremst.

Wie fahrlässig ist das?

Giegold: Das ist hoch fahrlässig, denn Geldwäsche verändert unsere Wirtschaft. Aber es gilt der alte Satz: Geld stinkt nicht. Und bei Geldwäsche hat niemand ein direktes Interesse, kriminelles Verhalten anzuzeigen. Deshalb ist Geldwäsche schwerer zu bekämpfen als andere Delikte. Umso wichtiger ist, funktionierende Bekämpfungsstrukturen zu haben. Das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Für die Financial Intelligence Unit beim Zoll – die Stelle, die Verdachtsfälle auswerten soll – ist ein Vertragsverletzungsverfahren der EU überfällig. Diese Einheit erfüllt ihre Aufgaben nicht. Sie bleibt weit hinter dem zurück, was das europäische Recht vorgibt.

Inwiefern verändert Geldwäsche unsere Gesellschaft?

Giegold: Häufig sind Letzteigentümer beispielsweise von Immobilien gar nicht mehr bekannt und identifizierbar, dann gibt es auch keine Verantwortung. Dies ist aber ein Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Die Menschen bekommen das Gefühl, dass es das verantwortliche Gegenüber nicht mehr gibt. Sensible Bereiche müssen von solchen Missständen freigehalten werden. Dazu zählen das besonders knappe Gut von Grund und Boden und Wohnen sowie Unternehmen der Realwirtschaft. Bisher sehe ich von der Bundesregierung keine großen Anstrengungen, das Verantwortungsprinzip wieder herzustellen.

Warum ist die Immobilien- branche besonders anfällig?

Giegold: Der deutsche Immobilienmarkt ist attraktiv, weil die Preise steil ansteigen, aber lange Zeit waren sie nicht so überteuert wie in anderen Ländern. Zugleich gibt es extrem wenige Verdachtsmeldungen auf Geldwäschen von Anwälten, Notaren und Maklern. Das Risiko angezeigt zu werden, ist also gering. Hinzu kommt, dass es für diese Akteure keine effiziente Aufsicht gibt. Es fehlt auf Landesebene massiv Personal in den zuständigen Behörden. Es kommt praktisch nie zu Verurteilungen wegen mangelnder Umsetzung von Geldwäscheregeln.

Ein ansehnlicher Teil der Immobilien in Großstädten ist also in fragwürdigen Händen?

Giegold: Exakte Zahlen fehlen. Wir wissen durch verschiedene Recherchen etwa vom Journalistenverbund Correctiv, dass es mittlerweile eine enorme Zahl solcher Investments gibt, bei denen der wirkliche Eigentümer und Verantwortliche unbekannt ist.

Wie können Staat und Justiz gegen krumme Immobiliengeschäfte vorgehen?

Giegold: Die Möglichkeit der Beschlagnahme von Immobilien muss noch einfacher und auch viel häufiger durchgeführt werden, wenn Vermögensverhältnisse fragwürdig sind. Zudem müssen die wirklich wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister aufgeführt werden. Sämtliche Hürden für den Zugang zum Register müssen abgebaut werden. Ein Mieter muss das Recht haben zu erfahren, wem er jeden Monat die Miete überweist. Das wäre soziale Marktwirtschaft.

Zur sozialen Marktwirtschaft gehört auch, Steuern zu zahlen. Wie sieht es da aus?

Giegold: Deutschland macht es Steuervermeidern ganz leicht, das Gemeinwohl zweimal zu schädigen. Durch hohe Mieten und durch die Vermeidung von Steuern, die für die Mieteinnahmen bezahlt werden müssten. Eine von mir beauftragte Studie zeigt, dass solche Einnahmen fast steuerfrei aus Deutschland herausgebucht werden.

Wie funktioniert der Trick?

Giegold: Die deutsche Immobilienfirma hat eine Muttergesellschaft in Luxemburg. Die Mutter gewährt der Tochter einen Kredit mit einem weit überhöhten Zinssatz. So fließt das Geld ab. Denn die Zinsen innerhalb solcher Konstruktionen müssen hierzulande nicht dem Marktzins entsprechen. Und das Skandalöse ist: Zwar will das Finanzministerium im Rahmen der Umsetzung der neuen europäischen Steuervermeidungsrichtlinie dieses Schlupfloch nun verkleinern. Aber Wirtschaftsminister Altmaier blockiert ganz konkret Regeln zur Begrenzung der Zinssätze.

Wer wird dadurch konkret geschädigt?

Giegold: Die Einnahmen bei der Körperschaftssteuer, die der Bund und die Länder erhalten, werden gedrückt. Hinzu kommen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Kommunen, die ohnehin zu knapsen haben, nimmt man so noch zusätzlich Geld weg. Wir haben außerdem herausgefunden, dass das Geld von Luxemburg aus in Offshore-Steueroasen weiter geschleust wird, so dass das Unternehmen tatsächlich null Steuern am Ende zahlt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020