Deutschland macht sattes Plus

Berlin.Die Staatskasse ist so gut gefüllt wie nie zuvor. Der deutsche Fiskus hat auch im vergangenen Jahr mehr eingenommen als ausgegeben und einen Rekordüberschuss von 36,6 Milliarden Euro erzielt. Luft also für die 46 Milliarden Euro, die die geplante große Koalition bis 2021 zusätzlich ausgeben will. Wie hoch die Rechnung für Baukindergeld, Entlastung beim Solidaritätszuschlag und Co. am Ende ausfällt, lässt sich aber nur schwer vorhersagen. Einige Ökonomen sehen das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts in Gefahr und warnen vor langfristigen Belastungen.

Bund hinkt hinterher

Aktuell profitiert der Fiskus von der niedrigen Arbeitslosigkeit und dem Wirtschaftsboom. Steuern und Sozialbeiträge füllen die Kassen. Auch die vor allem in Deutschland umstrittene ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt für Entlastung. Wegen der niedrigen Zinsen kann sich der Staat günstiger verschulden.

Den höchsten Überschuss erzielten im vergangenen Jahr mit 16,2 Milliarden Euro die Länder. Die Sozialversicherung verbuchte ein kräftiges Plus von 10,5 Milliarden Euro. Auch die Gemeinden nahmen mehr ein, als sie ausgaben. Der Bund kam hingegen mit 1,1 Milliarden auf einen deutlich geringeren Überschuss als im Jahr zuvor. Vor allem die Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an die Energiekonzerne nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schlug hier zu Buche.