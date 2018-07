„Deutschland verpasst Chance“

Anzeige

Ladesäule auf Anfrage

Das regte die Nachfrage an – und in der Folge lohnte sich auch der Bau von Ladesäulen. Teils lassen Unternehmen Stationen errichten, teils Kommunen. In Amsterdam etwa können Anwohner bei der Stadt beantragen, dass in der Nähe ihres Wohnorts eine Ladesäule gebaut wird. Ist sie fertig, können auch andere Elektro-Auto-Besitzer die Station nutzen. Alleine in Amsterdam gibt es inzwischen 4000 Ladepunkte.

Inzwischen haben die Niederlande ein Netz aus knapp 33 000 öffentlichen und halböffentlichen Ladepunkten – so viele wie sonst nirgendwo in Europa. Das spielt eine zentrale Rolle, um einen wichtigen Nachteil der E-Autos abzufangen: Eine volle Batterie reicht je nach Modell nur für 60 bis 500 Kilometer, nur ein Modell des Autobauers Tesla erreicht Reichweiten von bis zu 600 Kilometern. Doch wenn Dirk van den Blink mit seinem Plug-In-Hybrid von seinem Wohnort Reeuwijk ins 65 Kilometer entfernte Amsterdam fährt, kann er das Auto dort gleich für die Rückfahrt aufladen. Den Benzinmotor, der bei leerem Akku einspringt, brauche er so nur auf langen Strecken: „Von den 160 000 Kilometern, die ich bisher mit meinem Wagen gefahren bin, bin ich etwa drei Viertel elektrisch gefahren.“

In Deutschland gibt es laut der Europäischen Beobachtungsstelle für alternative Brennstoffe (EAFO) immerhin rund 25 200 öffentliche und halböffentliche Ladepunkte. Ein Problem ist aber, dass die einzelnen Anbieter zum Teil noch ihre eigenen Bezahlsysteme haben. Immerhin soll künftig eine neue Verordnung der Bundesregierung für Einheitlichkeit und Benutzerfreundlichkeit sorgen. In den Niederladen ist das Laden bereits überall möglich – mit einfachem Bezahlsystem und unabhängig vom Anbieter.

E-Mobilität schafft 3000 Jobs

„Wir stellen fest, dass sich der deutsche Markt weniger schnell entwickelt als erhofft“, sagt ein Sprecher des niederländischen Unternehmens Allego, das Schnellladestationen baut und vertreibt – auch in Deutschland. Die Gründe dafür seien komplexe technische Anforderungen und eine unübersichtliche Landschaft von Netzbetreibern. „Dadurch werden die Bearbeitungszeiten lang und die Ausweitung der Infrastruktur teuer.“

In den Niederlanden, so der Plan der Regierung, sollen ab 2030 gar keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden. Maarten Steinbuch schätzt, dass die E-Mobilität im Land für rund 3000 zusätzliche Jobs gesorgt hat. Er ist Professor an der Universität für Technologie in der Industriestadt Eindhoven. In deren Umfeld sind viele Start-Ups entstanden, die sich zum Beispiel mit der Lade-Hardware und professionellen Stationen für Elektro-Busse beschäftigen. „Ich mache mir schon Sorgen um die deutsche Auto-Industrie“, sagt Steinbuch. „Sie verpasst die Chance, Erfahrung auf dem Markt zu sammeln. Die deutschen Autobauer könnten so schnell eingeholt werden von chinesischen Konkurrenten.“

