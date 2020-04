Deutschlands Flughäfen erwarten Tiefpunkt

Berlin/Frankfurt.Angesichts des kaum noch stattfindenden Flugverkehrs erwarten die deutschen Flughäfen im laufenden zweiten Quartal den Tiefpunkt bei den Passagierzahlen. In der Corona-Krise war der Verkehr bis Ende März auf noch rund fünf Prozent des vorherigen Niveaus zurückgegangen, wie der Flughafenverband ADV am Mittwoch erneut berichtete. Für den Monat März ergaben die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang um 63 Prozent auf 7,1 Millionen Passagiere, was ungefähr dem Aufkommen der 90er-Jahre entspreche. Besonders wenig Verkehr gab es auf den innerdeutschen Strecken. Das Foto aus der vergangenen Woche zeigt das menschenleere Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Auf der Anzeigetafel werden aktuell mehrheitlich Zugverbindungen angezeigt. dpa (BILD: dpa)

