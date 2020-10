Deutschlandtakt der Bahn rückt näher

Berlin/Mannheim.Fahrgäste haben von Mitte Dezember an mehr Auswahl auf wichtigen Bahnstrecken. Mit dem Fahrplanwechsel wächst das tägliche Sitzplatzangebot im Fernverkehr der Deutschen Bahn um 13 000 auf 213 000 Plätze, wie das Unternehmen ankündigte. „Zum 13. Dezember bringen wir mehr Angebot, Komfort und mehr Sitzplätze in neuen Zügen auf die Schiene als je zuvor“, hieß es von Fernverkehrschef Michael Peterson.

So sollen tagsüber zwischen Hamburg und Berlin Fernzüge im Halbstundentakt fahren. Allein dort steigt das tägliche Sitzplatzangebot damit um 6000 Plätze auf 36 000. Mit dem Halbstundentakt wird ein Schritt des sogenannten Deutschlandtakts umgesetzt. Er ist Teil eines „Fahrplans“ für die Zukunft der Schiene, auf den sich Politik, Gewerkschaften, Bahn-Unternehmen und Verbände Ende Juni geeinigt hatten.

Zwei zusätzliche ICEs am Tag sollen einer Mitteilung der Bahn zufolge in der Metropolregion Rhein-Neckar die Taktlücke in der Mittagszeit zwischen Frankfurt und Karlsruhe füllen. Ein ICE von Hamburg fährt dann ab Frankfurt weiter mit Halt unter anderem in Darmstadt und Heidelberg bis Karlsruhe. Ein weiterer ICE startet seine Fahrt bereits in Karlsruhe und fährt über Heidelberg, Darmstadt und Frankfurt nach Stralsund. Neu sind künftig auch zwei Fernverkehrshalte täglich in in Ringsheim/Europa-Park Rust. Sie sollen der Bahn zufolge Besuchern etwa aus der Rhein-Main-Region eine Alternative zur Anreise mit dem Auto bieten.

Zudem kündigte die Bahn an, ab Juni kommenden Jahres erstmals den neuen XXL-ICE auf der Strecke von Hamburg über Frankfurt nach Basel und Chu einzusetzen. Der Zug besteht aus 13 statt der üblichen zwölf Wagen und hat 918 Sitzplätze. Ob der XXL-ICE in Mannheim Halt macht, beantwortete die Bahn gestern auf Anfrage nicht – der Zug benötigt einen Bahnsteig von wenigstens 420 Meter Länge.

Ärger um Frauenförderung

Während sich beim Ausbau der Verbindungen Politik und Bahn einig zeigten, gibt es bei einem anderen Thema Ärger. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kritisierte die Haltung der Bahn zur Frauenförderung. „Es ist längst erwiesen, dass Vielfalt in Vorständen, Führungsebenen und der Belegschaft wirtschaftlich stärkt“, sagte Cosima Ingenschay, EVG-Bundesgeschäftsführerin, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte berichtet, die Bahn sperre sich gegen Regierungspläne zur Frauenförderung. Das Magazin zitierte aus einem Schriftwechsel des Konzerns mit mehreren Ministerien. Demnach warnte die Bahn vor hohen Kosten durch zusätzliche Gleichstellungsbeauftragte und vor Schwierigkeiten, Fachkräfte in technisch-operativen Berufen zu finden. Einer Sprecherin des Bundesfamilienministeriums zufolge ist der Sachverhalt zutreffend dargestellt.

Die Bahn sprach dagegen von einer unzutreffenden und irreführenden Berichterstattung. Der Konzern bekenne sich ausdrücklich zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern, sagte eine Sprecherin. dpa/fas

