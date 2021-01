Dezember-Lockdown kein Killer

Mannheim.Die Corona-Krise hat die Gewinne der deutschen Unternehmen im vergangenen Jahr um 16,6 Prozent gedrückt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie an der Universität Mannheim. Bis zum Sommer 2020 mussten die Firmen, die unter dem ersten Lockdown sehr zu leiden hatten, noch Einbußen von 22 Prozent hinnehmen. In der zweiten Jahreshälfte setzte eine Erholungsphase ein. Den Lockdown ab November federte die Bundesregierung mit einer Ausweitung der Staatshilfen ab. So wurde den geschlossenen Betrieben 75 Prozent ihrer Umsätze erstattet.

„Größere Probleme im Januar“

Die im Dezember verschärften Maßnahmen haben die Ertragslage der Unternehmen bisher nicht verschlechtert. In der zweiten Monatshälfte sanken die Gewinne mit 15,4 Prozent sogar ein bisschen weniger als in den ersten Dezemberwochen, die Umsätze blieben stabil. „Dieser Effekt zeigt, dass die Politik mit ihrer Annahme richtig lag, die Geschäftsschließungen in einem Zeitraum vorzunehmen, der vergleichsweise geringe Belastungen mit sich bringt“, analysiert Jannis Bischof, Mitautor der Studie. Viele Firmen fahren rund um den Jahreswechsel ihren Betrieb herunter. Andere Unternehmen, die in dieser Zeit auf Hochtouren laufen, konnten das Weihnachtsgeschäft, so Bischof, „offenbar erfolgreich“ gestalten.

Der Experte erwartet aber, dass sich die inzwischen beschlossene Verlängerung des zweiten Lockdowns bis mindestens Ende Januar negativer auf die Unternehmen auswirken wird: „Üblicherweise geht das Geschäft nach der Weihnachtspause wieder hoch, deshalb glaube ich, dass Betriebe, die noch länger schließen müssen, größere Probleme bekommen werden.“

Die Gewinnsituation der Unternehmen ist laut Studie direkt abhängig von der Schließung des Geschäfts. Wo diese zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr 2020 staatlich verordnet wurde, gehen die Gewinne trotz Finanzhilfen des Bundes um 41,5 Prozent zurück. Dagegen fallen die Einbußen bei allen anderen Unternehmen mit 6,2 Prozent deutlich geringer aus. Vor allem kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige leiden stark.

Besonders negativ wirken sich die Corona-Maßnahmen auf Branchen aus, die auf die Mobilität der Gesellschaft angewiesen sind. Bei Reiseveranstaltern brachen die Gewinne um 65,4 Prozent ein, in der Hotellerie waren es 44,1. Auch Wirtschaftszweige, die als Zielgruppe größere Menschenmengen benötigen, mussten im vergangenen Jahr enorme Gewinnrückgänge hinnehmen (Kultur, Unterhaltung, Sport, Erholung, Gastronomie).

Obwohl der Dezember-Lockdown die Gewinnlage der Unternehmen nicht weiter belastete, hat es eine Umverteilung von Gewinnen in jenen Branchen gegeben, die von Betriebsschließungen betroffen waren. Zum Beispiel im Einzelhandel. Geschäfte, die weiter offen bleiben durften, steigerten ihren Gewinn, Einzelhändler, die am 16. Dezember schließen mussten, erlitten Einbußen von weiteren 3,4 Prozentpunkten. Dies spricht für Ausweicheffekte, weil einige Produkte von anderen Händlern (wie zum Beispiel Schreibwaren und Spielzeug in Supermärkten) weiter angeboten werden können. „Die Staatshilfen für geschlossene Betriebe können die Umverteilung von Gewinnen innerhalb einer Branche nicht vollständig ausgleichen“, sagt Bischof.

Insolvenzgefahr steigt weiter

Und wie viele Unternehmen werden am Ende Pleite gehen? Bereits im Sommer gingen die Firmen davon aus, dass 20,6 Prozent ihrer Wettbewerber die Krise nicht überstehen würden. Zum Jahresende ist dieser Wert sogar auf 23,4 Prozent gestiegen. Bei den am stärksten betroffenen Branchen (Gastronomie, Hotels, Sport, Kultur) sind es sogar rund 40 Prozent. „Die Unternehmen sehen also noch überhaupt keine Anzeichen für eine Entspannung der Lage, auch wenn viele Unternehmen in der Krise erfolgreich sind“, sagt Davud Rostam-Afschar, der ebenfalls an der Studie mitarbeitete.

