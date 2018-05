Die Firma und ich

Anzeige

Mannheim.Eigentlich ist die Sache mit dem Fachkräftemangel ganz einfach zu lösen, man muss nur an den Familiensinn potenzieller Kandidaten appellieren. Job-Rekrutierer setzen nämlich auf das menschliche Bedürfnis, einer eingeschworenen Gemeinschaft anzugehören. Diesen Eindruck hinterlassen jedenfalls Stellenausschreibungen. „Bewerben Sie sich jetzt für einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff und werden Sie Mitglied der AIDA Familie!“, heißt es da, oder: „Werden Sie Mitglied der Avanti-Familie und profitieren Sie von der Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern.“ Auch die Umweltorganisation WWF wirbt mit dem Familien-Faktor, ebenso die deutsche Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO oder IT-Unternehmen wie blu.

Die Familie als Kitt zwischen Unternehmen und Belegschaft – das ist die Idee. Mitarbeiter sollen sich identifizieren mit ihrem Arbeitgeber. Denn: Wer sich nicht an den Arbeitgeber emotional gebunden fühlt, ist weniger leistungsbereit, verantwortungsbewusst, so die landläufige Meinung. Klingt logisch, scheitert aber an der Realität. Die Berufswelt funktioniert nicht nach einem solch simplen Schema. Das zeigt der Gallup Engagement Index. Demnach empfinden gerade einmal 15 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. 70 Prozent haben eine geringe, 15 Prozent gar keine Bindung. Spielt Identifikation also keine Rolle? Wollen sich Mitarbeiter überhaupt mit der Firma gleichsetzen? Und was ist identitätsstiftend?

Zugehörigkeit durch Kleidung

Extra-Leistungen und Vergünstigungen zum Beispiel: Handy, Dienstwagen, Freikarten fürs Theater, betriebseigene Tennisplätze. Oder schiere Äußerlichkeiten, einheitliche Kleidung etwa. In manchen Berufen sind Uniformen gesetzlich vorgeschrieben, für Polizisten, Zollbeamte, Post- oder Bahnbedienstete etc. In manchen sind sie sinnvoll, etwa um im überfüllten Baumarkt einen Verkäufer zu sichten. Jens Gibolde (alle Namen geändert) ist Pilot bei der Lufthansa. Zu Piloten gehört eine Uniform wie der Schaum zum Bier, außerdem schreibt sie das Bundesluftfahrtamt vor. Trägt Gibolde sie gerne? Ja, sagt der 29-Jährige. „Auch weil einem die Menschen anders begegnen, respektvoller.“ Und: „Man geht nicht über eine rote Ampel, denn man repräsentiert nun mal ein Unternehmen.“ Eine Uniform diszipliniert also. Würde er sie tragen, wenn es ihm freigestellt wäre? Ja, selbst dann, aber er wäre auch ohne stolz auf seinen Beruf.