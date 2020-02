Die Frauenquote soll es richten

Was sieht der Gesetzentwurf des Bundesfamilienministeriums konkret vor?

Mannheim/Berlin.Der Entwurf liegt derzeit noch im Kanzleramt, aber so viel hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) schon verraten: Für die Vorstände großer Unternehmen ist eine Quote von mindestens einer Frau vorgesehen. Die Regelung soll für Börsenunternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern und mindestens vier Vorstandsmitgliedern gelten.

Warum hält das Bundesfamilienministerium ein Gesetz für nötig?

Giffey hat schon mehrfach ihren Ärger über die vielen rein männlichen Vorstände in Deutschland geäußert. Unternehmen könnten „nicht einfach so“ das Ziel von null Frauen im Vorstand haben, sagte sie etwa der „Welt am Sonntag“. Reine „Männerclubs“ seien nicht mehr zeitgemäß. Firmen sind seit 2016 dazu verpflichtet, sich selbst Zielgrößen für den Frauenanteil in Vorstand und anderen Führungsgremien zu geben. Oft legen sie aber die „Zielgröße Null“ fest.

Wie viele Frauen sitzen in Deutschlands Vorständen?

Laut aktuellem Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) haben noch immer gut 60 Prozent der 200 größten deutschen Unternehmen keine einzige Frau im Vorstand. Auf den insgesamt 907 Vorstandsposten sitzen 94 Frauen, was einer Quote von 10,4 Prozent entspricht. „Trotz der zuletzt positiven Entwicklung in den Vorständen kann noch keine Rede davon sein, dass in sämtlichen Chefetagen das Umdenken begonnen hätte“, sagt dazu Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am DIW Berlin.

Gibt es Frauen an der Spitze von deutschen Top-Unternehmen?

Mit dem Softwarekonzern SAP hat im vergangenen Jahr erstmals ein DAX-30-Unternehmen eine Frau, Jennifer Morgan, an seine Vorstandsspitze berufen. Sie teilt sich den Posten mit dem deutschen Manager Christian Klein.

Gilt für andere Unternehmensbereiche eine verpflichtende Quote?

Ja, für Aufsichtsräte der rund 100 größten börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen gilt seit 2016 eine Frauenquote von 30 Prozent.

Was passiert mit Unternehmen, die sich nicht an die Vorgaben halten?

Der Entwurf von Giffey ist derzeit noch nicht einsehbar. Allerdings berichten mehrere Medien, dass Sanktionen gegen Unternehmen vorgesehen sind. Wie diese aussehen könnten, ist nicht bekannt.

Halten Unternehmen verstärkt nach weiblichen Führungskräften Ausschau?

Dazu gibt es keinen klaren Trend. Diversität sei trotzdem Thema, sagt Michaela Jaap vom Personaldienstleister Hays: „Für viele Großunternehmen hat Vielfalt einen hohen Stellenwert. Denn je mehr Perspektiven, Erfahrungen und kulturelle Hintergründe in die Ideen- und Entscheidungsfindung einfließen, desto besser sind die Ergebnisse.“ Der Fokus liege auf der Förderung und Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiterinnen, der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie dem Ausräumen struktureller Hindernisse im Unternehmen. Hinzu komme, dass auch im Rekrutierungsprozess die Rolle der Frauen eine stärkere Rolle einnimmt: Sprechen Stellenanzeigen auch Frauen an? „Zukünftig wird das Thema aufgrund des gesellschaftlichen Drucks weiter an Fahrt aufnehmen.“

Wie geht es mit dem Gesetzentwurf weiter?

Er liegt derzeit im Kanzleramt. Doch vom Koalitionspartner kommt Gegenwind. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU) etwa ist gegen eine Quote. Giffey geht trotzdem davon aus, dass das Gesetz noch in diesem Jahr verabschiedet wird.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020