Die Frauenquote und die Firmen in der Region

Rhein-Neckar.In 60 Prozent der größten deutschen Unternehmen sitzt keine einzige Frau im Vorstand. Wie sieht es bei Firmen in der Region aus?

BASF

Aktuell vertritt eine Frau neben fünf Männern im Vorstand den Chemiekonzern BASF. Seit 2015 setzt sich das Unternehmen aktiv dafür ein, den Anteil weiblicher Führungskräfte zu erhöhen. Das Ziel, bis 2021 mindestens auf 22 Prozent zu kommen, erreichte BASF bereits 2018. Dafür hat der Konzern unter anderem ein Mitarbeiterzentrum in Ludwigshafen eingerichtet. Als Mitglied des Netzwerks „Initiative Chefsache“ signalisiert BASF seine Unterstützung auch nach außen. „Diese Initiative verfolgt das Ziel, unter anderem den Anteil weiblicher Führungskräfte in Deutschland zu erhöhen“, so eine Sprecherin.

Fuchs Petrolub

Der Schmierstoffhersteller ist davon überzeugt, dass Teams unterschiedlichen Geschlechts oder Alters und unterschiedlicher Nationalität für den Erfolg sehr wichtig sind. „Allerdings sollte die Stellenbesetzung aufgrund entsprechender Eignung und Qualifikation erfolgen“, so eine Sprecherin. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt im Unternehmen bei mehr als 20 Prozent. „Grundsätzlich sind wir aber gegen Gesetze, die den Frauenanteil über Quoten regeln.“

KSB

Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in Frankenthal hat einen verhältnismäßig geringen Anteil an weiblichen Mitarbeitern. Im Bereich des Maschinenbaus „ist die Anzahl der Frauen generell geringer, besonders in den Ingenieurberufen“, sagte eine Sprecherin. Das soll sich jedoch ändern. Das Unternehmen bemüht sich um Frauenförderung mit dem Ziel, 20 Prozent aller Führungspositionen mit Frauen zu besetzen.

Merck

Mit der aktuellen Geschäftsleiterin ist 2015 erstmals eine Frau beim Pharmakonzern Merck in die oberste Führungsebene berufen worden. „Ende 2018 betrug der Anteil weiblicher Führungskräfte im Konzern 32 Prozent“, so ein Sprecher. Merck bietet Förderprogramme an.

MVV

Der Mannheimer Energieversorger MVV arbeitet daran, den Frauenanteil in der Führungsetage von heute 15 auf 25 Prozent zu erhöhen – etwa durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Mentorenprogramme. Verena Amann, die erste Frau im MVV-Vorstand sagte zur Quote: „Es gibt Kontexte, wo sie sinnvoll ist, weil die Strukturen so träge sind, dass es viel zu lange dauerte, bis die Frauen in den Führungspositionen von alleine nachwachsen.“

Phoenix

Beim Mannheimer Pharmahändler Phoenix gibt es keine Frauenquote. Nach Angaben eines Sprechers wird Führen in Teilzeit bereits praktiziert. Weitere Auskünfte konnte das Unternehmen am Montag nicht liefern.

Roche

In Deutschland liegt der Anteil an Frauen in Führungspositionen nach Unternehmensangaben aktuell bei rund 30 Prozent. Bis 2022 sollen es 33 Prozent sein. Frauenwerden gezielt gefördert, außerdem gibt es Programme, um von einem sogenannten Stereotypen-Denken wegzukommen. Claus Haberda, Geschäftsführer von Roche Diagnostics, befürwortet eine Frauenquote und betont: „Diversität ist ein Schlüssel zum Erfolg. Chancengleichheit ist ein essenzielles Grundrecht, und zudem gesellschaftlich und wirtschaftlich notwendig.“

SAP

Jennifer Morgan, Co-Vorstandsvorsitzende der SAP, versteht sich als aktive Frauenförderin, ist aber keine Freundin einer Quote. Der Walldorfer Softwarekonzern hat sich das Ziel gesetzt, den Frauenanteil in Führungspositionen von derzeit 26,4 auf 30 Prozent zu steigern. Um für Frauen attraktiver zu werden, werde jede Stelle – auch für eine leitende Position – als Teilzeitstelle ausgeschrieben, sagte ein Sprecher. In kleiner Schrift wird dann angemerkt, dass auch Vollzeit möglich ist. „Damit wollen wir zeigen, dass Teilzeit erwünscht und nicht nur zur Not möglich ist.“

Südzucker

Beim weltweit größten Zuckerproduzenten ist die Frage des Geschlechts einer Kandidatin oder eines Kandidaten nachrangig. „Für eine Frauenquote im Vorstand hat das Unternehmen keine Ziele festgelegt“, so ein Sprecher. In der Belegschaft liegt der Anteil von Frauen bei rund 30 Prozent, in Führungsposition bei rund 20 Prozent. Im Unternehmen gibt es Angebote – nicht nur für Frauen –, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Spezielle Frauenförderprogramme gibt es jedoch nicht.