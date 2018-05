„Die Lage wird sich weiter verschärfen“

Anzeige

Frankfurt.Die anhaltenden Niedrigzinsen machen den Pensionskassen in Deutschland immer mehr zu schaffen. Ein Drittel der gut 130 Kassen stehen deshalb unter verschärfter Beobachtung der Finanzaufsicht BaFin. „Die Lage ist noch ernster als vor zwei Jahren“, sagt BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund. Er hatte schon 2016 auf die schwierige Situation der Pensionskassen hingewiesen. „Wenn die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben, wird sich die Lage noch weiter verschärfen.“ Damit könnten in manchen Unternehmen die Betriebsrenten gefährdet sein. „Ohne zusätzliches Kapital von außen werden einige Pensionskassen nicht mehr ihre vollen Leistungen erbringen können“, warnte Grund gestern auf der Jahres-Pressekonferenz der BaFin in Frankfurt.

Die von der BaFin als kritisch eingestuften Kassen werden gedrängt, bei ihren Trägern oder Aktionären Unterstützung einzufordern. In einigen Fällen sei bereits Geld geflossen. Die in die Kassen eingebundenen vielen Arbeitgeber kann die BaFin nach Angaben von Grund aber nicht zu Nachschüssen zwingen. Die Lage der Pensionskassen sei kritischer als die von Lebensversicherungen, weil es ausschließlich um langlaufende Rentenversicherungen gehe. Zudem werden die Menschen immer älter. Insgesamt verfügen die gut 130 Pensionskassen nach Angaben der BaFin derzeit über Anlagegelder in Höhe von 165 Milliarden Euro.

Digitale Herausforderungen

Einige Kassen hätten Leistungen für Pensionäre bereits gekürzt. Dann haftet der Arbeitgeber, was aber nur möglich sei, wenn das Unternehmen noch existiere und liquide sei, sagt Grund. Mindestens zwei Kassen haben bei der BaFin den Verkauf an Abwickler beantragt. Die Anträge würden sehr genau geprüft. Im Zweifel untersage die BaFin die Übertragung, betont Grund. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um Pro bAV, die Kasse des Versicherers Axa, handeln und um die Prudentia Pensionskasse, an der die Betriebsrenten der Beschäftigten der Textilkette C&A hängen.