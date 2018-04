Die Probleme bleiben

Anzeige

Berlin.Trotz leichten Anstiegs bei den Ausbildungsverträgen in Deutschland sind 2017 rund 24 000 Bewerber unversorgt geblieben. Die Zahl der Verträge stieg laut dem gestern im Kabinett beschlossenen Berufsbildungsbericht um 3000 auf 523 300. Die Zahl der Betriebe mit Azubis blieb auf ähnlichem Niveau, weniger als jeder fünfte Betrieb bildet aus. Die Zahl der unbesetzt gebliebenen betrieblichen Ausbildungsstellen stieg auf knapp 49 000. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kündigte an, die berufliche Ausbildung angesichts des Strukturwandels auf dem Arbeitsmarkt stärken zu wollen. „Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind so gut wie lange nicht“, sagte sie und kündigte an, kleine Betriebe, in denen die Ausbildungsquote zurückgegangen ist, dabei zu unterstützen, eine Ausbilder-Eignung zu machen und Lehrstellen anzubieten. dpa