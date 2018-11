Die Region macht Minus

An der Börse scheinen die goldenen Zeiten vorerst vorbei zu sein. In der Rhein-Neckar-Region haben bemerkenswert viele Aktien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich an Wert eingebüßt. Auch Schwergewichte wie die Dax-30-Konzerne BASF, SAP und HeidelbergCement gehören dazu. Ausnahmen sind selten. Von Matthias Kros

CropEnergies: - 58,4 %

Die Mannheimer Südzucker-Tochter musste ihre Prognose in diesem Jahr bereits zweimal korrigieren, zuletzt Ende Oktober. Als Hauptgrund wurde der fallende Ethanolpreis angegeben. Die Produktion in der Anlage im britischen Wilton wird Ende November sogar vorübergehend gestoppt. An der Börse kommen solche Nachrichten schlecht an, die Aktie stürzte direkt im Anschluss an die jüngste Gewinnwarnung um mehr als 13 Prozent ab. Thomas Hofmann, Analyst der LBBW in Stuttgart, glaubt dennoch an den Biosprit-Hersteller: Längerfristig spreche die absehbar klimafreundlichere Politik unverändert für eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei CropEnergies.

Heidelberger Druck: - 41,4 %

Die schwache Kursentwicklung bei Heideldruck lässt selbst viele Analysten ratlos zurück. „Wir halten den massiven Kursrückgang der vergangenen Wochen für nicht gerechtfertigt“, schrieb beispielsweise Thorsten Reigber von der DZ Bank kürzlich. Schließlich meldeten die Heidelberger zuletzt wieder steigende Aufträge und bestätigten ihre Jahresziele. Auch will Heideldruck die Druckmaschinen-Produktion weiter an kostengünstige Standorte verlagern, was der Börse eigentlich immer schmeckt. Doch die Anleger bleiben skeptisch. Hinzu kommt der Druck von Hedgefonds, die auf fallende Kurse wetten und ihre Position bei Heideldruck zuletzt weiter ausgebaut haben.

HeidelbergCement: - 35,2 %

Gewinnwarnungen von HeidelbergCement sind selten. Entsprechend groß war das Kursminus, als der Dax-30-Wert Mitte Oktober seine Prognose wegen der hohen Energiekosten kippen musste. Konzernchef Bernd Scheifele reagierte prompt und verkündete kürzlich einen „Aktionsplan“, der vor allem ein üppiges Sparprogramm beinhaltet. Das kam an der Börse gut an: Die vom Management eingeleiteten Maßnahmen sollten beruhigen, schrieb etwa Analyst Rajesh Patki von der US-Bank JPMorgan. Mittlerweile scheint der Effekt aber schon wieder verpufft. Ein britischer Hedgefonds setzt auf weiter fallende Kurse und stockte seine Leerverkaufsposition erst am Donnerstag weiter auf.

Hornbach AG & Co.: - 31,3 %

Der drittgrößte Baumarkt-Betreiber in Deutschland litt unter dem heißen Sommer, der die Verbraucher von schweißtreibenden Bau- und Renovierungsprojekten abgehalten haben dürfte. Finanz-Vorstand Roland Pelka bestätigte zwar die Jahresprognose, räumte aber ein, dass in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres nicht mehr viel schiefgehen darf. „Das Ziel ist ambitioniert, aber zu schaffen.“ Ganz überzeugen konnte er die Anleger angesichts der Kursentwicklung der SDax-Aktie aber offenbar nicht. Immerhin loben Analysten wie Alexander Rummler von der Investmentbank Oddo BHF das wachsende internationale Geschäft und die steigenden Online-Umsätze.

BASF: - 28,9 %

Vorstandschef Martin Brudermüller ließ Ende Oktober – gut ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt–- keine Zweifel. Er sei mit der Geschäftsentwicklung des Chemiekonzerns und der Entwicklung des Aktienkurses unzufrieden, sagte er bei der Vorstellung der Zahlen zum dritten Quartal. Anfang dieser Woche ließ er auch Taten folgen und verkündete unter anderem ein gigantisches Sparprogramm und einen Ausbau des China-Geschäfts. Der Aktienkurs des Dax-30-Wertes gab dennoch nach, die Börse hatte offenbar mehr erwartet. Pläne und Ziele seien den Börsianern „nicht ambitioniert genug“, meint zum Beispiel Analyst Thorsten Strauß von der Landesbank NordLB.

Südzucker: - 26,7 %

Südzucker leidet schon seit längerem unter den fallenden Zuckerpreisen. Ende September schockte das Mannheimer Unternehmen die Börse dann auch noch mit einer Gewinnwarnung. Schuld war neben dem Preisverfall auch die schwache Ernte in Deutschland. Zusätzlichen Druck entfachen derzeit sechs Hedgefonds mit ihren Leerverkäufen, die zusammen auf einen Aktienanteil von fast fünf Prozent kommen. Das Marktumfeld bleibe schwierig, sieht Analyst Philipp Currle von der DZ Bank derzeit wenig Potenzial für eine nachhaltige Kurserholung. Eine massive Ausweitung der Zuckerproduktion in Indien und Thailand lasse zudem unverändert eine globale Überproduktion erwarten.

Software AG: - 21,3 %

Die Software AG in Darmstadt wird derzeit noch von fünf Hedgefonds belagert, die mit Leerverkäufen auf sinkende Kurse setzen. Dabei gaben die jüngsten Quartalszahlen eigentlich Grund zum Optimismus. „Nach dem überraschend deutlichen Umsatzanstieg sind die Jahresziele wieder in Sichtweite,“ schrieb etwa Markus Friebel vom Analysehaus Independent Research. Der Berg an Aufgaben erscheine nicht mehr so steil, schloss sich Uwe Schupp, Analyst bei der Deutschen Bank, an. Vorstandschef Sanjay Brahmawar will der Software AG nun ein noch stärkeres Wachstum verordnen und dazu eine neue Strategie ausarbeiten. Vielleicht hilft das der Aktie auf die Sprünge.

Bilfinger: - 20,9 %

Die Mannheimer Bilfinger SE hat bei ihrem Wandel vom Baukonzern hin zum Dienstleister schon erhebliche Turbulenzen durchlebt. Bis heute gefällt die neue Strategie längst nicht jedem. Zudem ist Bilfinger noch immer damit beschäftigt, frühere Korruptionsfälle aufzuarbeiten. Das bringt dem Unternehmen keine guten Schlagzeilen. Immerhin scheinen sich die Geschäfte der Mannheimer allmählich zu stabilisieren, kürzlich meldete das mittlerweile nur noch im SDax gelistete Unternehmen sogar wieder ein Wachstum. Die Börse traut dem Braten aber noch nicht so recht. Drei Hedgefonds spekulieren derzeit mit Leerverkäufen auf weiter sinkende Kurse.

Fuchs Petrolub Vz.: - 15,7 %

Ende Oktober erwischte es auch den verwöhnten Mannheimer Schmierstoffhersteller. Wegen der Probleme der Automobilbranche in Deutschland und der rückläufigen Autonachfrage in China musste der MDax-Vertreter eine Gewinnwarnung veröffentlichen. „Die Unsicherheiten rund um den schwächelnden Automobilsektor lasteten aktuell auch auf der Aktie von Fuchs Petrolub, schrieb kürzlich Analyst Christian Sandherr von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Die Probleme der Autobranche erschwerten die Einschätzbarkeit der weiteren Entwicklung, fügte Analyst Ben Gorman von der Schweizer Großbank UBS hinzu. Unsicherheit mag man an der Börse naturgemäß nicht.

SAP: - 7,8 %

Es läuft eigentlich rund bei dem Softwarekonzern. 2018 dürfte wieder ein Rekordjahr werden, die Prognose hat Vorstandschef Bill McDermott gleich mehrfach erhöht. Auch der Umstieg auf die sogenannte Cloud-Software, die über das Internet gemietet wird, hat sich als strategisch richtig erwiesen. Wenig Gefallen fand die Börse aber an der Übernahme des amerikanischen IT-Spezialisten Qualtrics Anfang November für stattliche acht Milliarden Euro. Der Kurs des Dax-30-Schwergewichts sackte jedenfalls deutlich ab. Die Anleger sorgen sich offenbar um die künftigen Margen. Finanzchef Luca Mucic versuchte, sogleich gegenzusteuern, bislang aber ohne durchschlagenden Erfolg.

MVV Energie: + 3,7 %

Die Branche steckt wegen der Energiewende in einem tiefen Umbruch, Kraftwerksbauer wie Siemens oder General Electric (GE) merken das genauso wie die Versorger. Branchengrößen wie Eon, RWE oder EnBW straucheln und müssen sich ganz neu aufstellen. Die Mannheimer MVV Energie tut sich scheinbar leichter und hat in diesem schwierigen Umfeld frühzeitig die Weichen neu gestellt und gezielt in umweltfreundliche Energien investiert. Auf der Friesenheimer Insel in Mannheim wird beispielsweise gerade das Heizkraftwerk an das Fernwärmenetz angeschlossen. Hinzu kommen bestätigte Prognosen und eine konstante Dividende, was sich auf lange Sicht offenbar auszahlt.

Merck: + 8,8 %

Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern zählt zu den Unternehmen, die sich erfolgreich gegen den Abwärtstrend an der Börse stemmen. Merck habe bei den Investoren einen guten Eindruck hinterlassen und positive Signale für ein besseres Jahr 2019 gesendet, schrieb Analyst Scott Bardo von der Privatbank Berenberg gestern. Auch die jüngsten Quartalszahlen geben manchem Börsianer Grund zum Optimismus: Der Pharma- und Chemiekonzern habe operative Stärke gezeigt und stehe bei den Gewinnen vor einer Trendwende, schreibt Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank. Für 2018 erwartet der Dax-30-Konzern aber erstmal ein sinkendes Ergebnis.

