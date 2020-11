„Die Situation voll anerkennen“

Mannheim.Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass Führungskräfte Mitarbeitern die eigene Verantwortung deutlich machen, sagt Managementtrainer Boris Grundl.

Herr Grundl, angenommen, Sie wären Mitarbeiter in Ihrem Institut. Hätten Sie sich selbst gerne als Chef?

Boris Grundl: Da würden zwei Alphatiere aufeinandertreffen, das kann schwierig werden. In meiner früheren Zeit hätte ich mich gerne als Chef gehabt. Jemanden, der mich an dem Punkt abholt und entwickelt. Da, wo ich heute stehe, wären zwei von meiner Sorte unerträglich.

Was zeichnet eine gute Führungskraft aus?

Grundl: Sie versteht die Mitarbeiter. Wobei verstehen nicht unbedingt heißt, dass man einverstanden, also gleicher Meinung ist. Es geht darum, sich Gedanken zu machen, von wo aus ein Mensch auf Situationen draufschaut und spricht, welche geistige Haltung er hat. Wer sich verstanden fühlt, lässt sich gerne führen und entwickeln.

Wie sieht das konkret aus?

Grundl: Nehmen Sie die Corona-Krise. Auf einmal sind alle im Homeoffice. Jetzt hat ein Unternehmer plötzlich tierische Angst, dass die Leute nicht mehr so konzentriert arbeiten. Deshalb legt er Wochenziele fest: Man trifft sich montags virtuell und sagt, was freitags erreicht sein soll. Die Mitarbeiter müssen dem Chef also am Ende der Woche sagen, wo sie stehen. Wenn die Führungskraft das einfach anordnet, kann der Mitarbeiter sagen: Der vertraut mir nicht. Das provoziert Widerstand.

Wie geht es besser?

Grundl: Indem man den Mitarbeitern gleich am Anfang vermittelt, dass es Sinn macht, wenn man in dieser Homeoffice-Phase montags gemeinsam über die Woche nachdenkt und dann freitags zusammen schaut, was man erreicht hat. Das ist eine tolle Hilfe für alle. Wenn die Menschen verstehen, dass das ein sinnvolles Instrument ist und nichts damit zu tun hat, dass Vertrauen entzogen wird, ist die Umsetzung viel leichter.

Was muss eine Führungskraft beachten, wenn das Team nicht im Unternehmen, sondern überall verstreut ist?

Grundl: Sie muss sich von der Beziehungsorientierung mehr in Richtung Ergebnisorientierung bewegen.

Das müssen Sie erklären.

Grundl: Beziehungsorientierung bedeutet: Wir stehen als Mitarbeiter in Beziehung zu einem Chef und möchten ihm gefallen. Das ist normal und hat mit Anerkennung zu tun. Daraus ziehen wir unsere Motivation. Diese Beziehungsorientierung wird weniger, wenn wir nicht gemeinsam an einem Arbeitsplatz sind. Dann braucht es mehr Ergebnisorientierung und mehr Klarheit. Ein Chef muss die Mitarbeiter dabei unterstützen, weniger in Aufgaben zu denken, sondern mehr in Ergebnissen. Zum Beispiel durch solche Wochenziele. So steigt die Selbstfunktionalität der Menschen, also ihre Fähigkeit, sich selbst auf das Erreichen eines Ziels zu fokussieren.

Durch die Corona-Krise und Umbrüche wie die Digitalisierung stehen viele Betriebe vor großen Veränderungen. Wie kann man die Belegschaft mitnehmen?

Grundl: Viele Menschen reagieren auf Veränderungen erst mal mit Verdrängung oder mit der Suche nach einem Schuldigen. Damit können wir solche Prozesse aber nicht bewältigen. Entscheidend ist, die Situation, so wie sie ist, voll anzuerkennen und den eigenen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Diese verschiedenen Stufen der Verantwortungsübernahme muss ich meinen Mitarbeitern klarmachen.

Wie geht das?

Grundl: Ich mache das mal an meinem eigenen Beispiel: Ich bin mit 25 Jahren in Mexiko von einer Klippe gesprungen, seither bin ich zu 90 Prozent gelähmt. Die erste Reaktion war: Verdrängung, das kann nicht sein. Dann: Meine Eltern und die Gesellschaft sind schuld, weil sie vermittelt haben, dass ich ohne Leistung nichts wert bin. Deshalb bin ich gesprungen. Nächste Stufe: Selbstvorwürfe. Was stimmt nicht mit mir, dass ich im Dschungel von einer Klippe springe? Weiter: Ok, ich sitze im Rollstuhl, jetzt muss ich das Beste daraus machen. Aber erst in der letzten Stufe habe ich die volle Verantwortung übernommen: Ich möchte dieses Leben im Rollstuhl genau so. Und wenn ich die Wahl hätte, das zu erleben, was ich bis jetzt erlebt habe, würde ich sogar wieder springen.

Das war sicher ein langer Prozess nach einer extremen Erfahrung. Diese Haltung kann ein Chef kaum bei jedem Mitarbeiter voraussetzen.

Grundl: Nein. Aber ich kann die verschiedenen Möglichkeiten der Verantwortungsübernahme transparent machen. Natürlich gibt es Menschen, die sagen: Lass mich einfach von neun bis 17 Uhr in Ruhe arbeiten. Das ist ok. Dann sorge ich als Chef für Systeme, in denen diese Mitarbeiter die Ergebnisse erzielen, die ich brauche. Aber es gibt in jedem Unternehmen auch Leute, die wachsen und sich einbringen wollen. Mit denen muss ich als Führungskraft einen anderen Deal machen. Nämlich: Wer mitentscheiden will, muss auch Verantwortung für die Ergebnisse mitübernehmen.

In vielen Firmen ist Führung Männersache. Was muss sich ändern?

Grundl: Das männliche Prinzip, das Jagende, das Auge, ist an seine Grenze gekommen. Es muss in Unternehmen stärker durch das weibliche Prinzip ergänzt werden: das Ohr, das Aufnehmende, Verstehende. Das brauchen wir mehr in der Führung. In erster Linie sind das für mich geistige Haltungen, die nicht zwangsläufig mit dem Geschlecht zusammenhängen. Aber in der Regel bespielen Frauen das weibliche Prinzip stärker. Im Moment schließen wir Männer die Frauen durch Rituale noch von der Macht aus. Seilschaften, die ganze Fellpflege, um sich gegenseitig hochzutragen, das hassen Frauen. Sie sind viel stärker ergebnisorientiert. Je mehr sich dieses Prinzip in Unternehmen etabliert, desto mehr spielt das Frauen in die Karten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020