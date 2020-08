Gemischte Bilanz: Viele Einzelhändler können der Senkung der Mehrwertsteuer, die seit dem 1. Juli gilt, nach wie vor kaum etwas abgewinnen. Sie fühlen sich in ihrer Skepsis bestätigt, stellen kaum Unterschiede in den Kassen fest und sehen in der Einführung sogar viel mehr eine bürokratische Belastung. Experten stellen aber auch eine jetzt schon höhere Kauflust bei den Konsumenten fest, die sie auch auf die Mehrwertsteuersenkung zurückführen. Also was denn nun: Ist die Senkung die richtige Maßnahme, um die Konjunktur anzukurbeln oder nicht?

Nach einem Monat lässt sich sagen: Die unklare Pandemieentwicklung schafft eine diffuse Gesamtlage. Nur ein Teil der Bevölkerung kommt zum Einkaufen zurück in die Innenstädte und Kaufhäuser. Die Konsumenten wägen außerdem genau ab, welche Investition mit ihrer finanziellen Situation vereinbar ist, und welche nicht. Ein paar Prozent Preisminderung spielen bei diesen Überlegungen meistens nur bei langfristigen und größeren Käufen eine Rolle. Wer schon länger eine bestimmte Anschaffung im Auge hatte, greift jetzt zu. Deshalb profitieren die Branchen auch unterschiedlich von der Senkung.

Die Maßnahme ist und bleibt nicht grundfalsch. Sie ist aber zum Beispiel nicht die Lösung für die Rettung der Innenstädte. Die Politik sollte des Weiteren auch über direkte Entlastungen der Verbraucher nachdenken, um weitere Kaufanreize zu schaffen. Und auch die können ihren Teil zum Konjunkturaufschwung beitragen, indem sie sich an die Hygienebestimmungen halten. Denn niedrige Infektionszahlen sind für den Einzelhandel weitaus entscheidender als eine Mehrwertsteuersenkung auf Zeit.

