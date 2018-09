Digitalminister auf dem Acker

Schönewalde.„Digitalacker“ – ein interessanter Begriff der politischen Kommunikation. Bundesverkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer (CSU) ist gestern von Berlin aus anderthalb Stunden ins ländliche Brandenburg gefahren und steht nun auf einem abgeernteten, staubigen Feld. Eine Fläche von 50 mal 50 Meter zieren dort Stoffbahnen in Schwarz-Rot-Gold. Vom erhöhten Gerüst aus betrachtet liegt da jetzt ein Deutschland auf dem Acker, auf dem man herumlaufen kann. Und das tut Scheuer ausgiebig.

Der Minister spaziert von Baden-Württemberg über Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg in seine bayerische Heimat – von Holzpfahl zu Holzpfahl. 700 Stück wurden in die Scholle gerammt, jeder mit einer Informationstafel versehen. Die Pfosten stehen für die Breitband-Projekte, die der Bund fördert. Denn in manchen Gegenden funktionieren Internet und Mobilfunk schlecht, wenn überhaupt. Privatleute, Ärzte oder Unternehmen haben unter anderem Probleme, größere Datenmengen per E-Mail zu verschicken. Dass eine Hightech-Exportnation wie Deutschland so nicht weitermachen kann, ist auch der Bundesregierung klar.

Für die Bauprojekte will sie rund 3,4 Milliarden Euro Fördergeld ausgeben. Die Mittel erhalten beispielsweise Landkreise oder Gemeinden, damit diese die Lücken in der digitalen Infrastruktur schließen. Oft geht es darum, Glasfaserkabel in die Erde zu verlegen, damit größere Datenmengen in die Haushalte, Firmen und Verwaltungen transportiert werden können.

Abdeckung schwankt stark

Für Scheuer ist der „Digitalacker“ eine Werbeveranstaltung: Er will zeigen, was schon passiert ist, und Lokalpolitiker ermuntern, sich für weitere Förderprojekte zu bewerben. Denn die Lücken in der Versorgung mancher Bundesländer sind beträchtlich. In Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen bisher nur rund zwei Drittel der Privathaushalte in den Genuss schneller Internetverbindungen mit Übertragungsraten von mehr als 50 Megabit pro Sekunde. In Baden-Württemberg beträgt die Abdeckung den offiziellen Zahlen zufolge dagegen 84 Prozent, in Großstädten wie Berlin und Hamburg sind es über 90 Prozent.

Besonders teuer und schwierig ist es, in dünn besiedelten Gebieten die letzten zwei oder drei Prozent der Bürger zu versorgen, die noch keine vernünftigen Internetanschlüsse haben. Diese Kosten scheuen Unternehmen wie etwa die Deutsche Telekom, in solchen Fällen sollen deshalb die staatlichen Ausbau-Subventionen helfen. Und trotzdem bleiben noch weiße Flecken.

Eine andere Variante neben dem Verlegen von Glasfaserkabeln besteht im Bau von Mobilfunkmasten, damit das Netz per Smartphone kommt. Unter dem Strich besteht hier jedoch das gleiche Problem. Die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur wollen Konzerne wie die Telekom, Vodafone und Telefonica nur dazu verpflichten, 98 oder 99 Prozent der Haushalte zu versorgen. Das Ministerium argumentiert, man dürfe die Kosten für die privaten Infrastruktur-Unternehmen nicht zu sehr in die Höhe treiben.

Die Konsequenz: Eine Million bis zwei Millionen Bundesbürger bleiben draußen. Internet? Fehlanzeige. Was würde wohl passieren, wenn man hunderttausenden Bürgern einen Wasser- oder Stromanschluss versagte? Diese Frage möchte Scheuer auf dem „Digitalacker“ lieber nicht beantworten.

Info: Geförderte Breitbandprojekte unter https://bit.ly/2xiIMoZ

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018