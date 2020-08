Dirk Lübke verlässt „MM“

Mannheim.Veränderung an der Spitze des „Mannheimer Morgen“: Dirk Lübke (59, Bild oben) scheidet als Chefredakteur aus und wird die Regionalzeitung im Lauf des kommenden Jahres verlassen. Das teilte die Mediengruppe Dr. Haas, in der der „Mannheimer Morgen“ erscheint, am Montag mit. Nach dem Ausscheiden von Lübke wird Karsten Kammholz (41, Bild unten) – seit 1. September 2019 ebenfalls Chefredakteur – die Redaktion alleine führen.

Nach mehr als 36 Jahren journalistischer Tätigkeit, davon 30 Jahre in Führungspositionen, wird sich Lübke mit Vollendung des 60. Lebensjahres im kommenden Jahr anderen neuen Herausforderungen stellen. Er ist seit 1. April 2014 beim „Mannheimer Morgen“, zunächst als Lokalchef und stellvertretender Chefredakteur, seit 1. Januar 2015 als Chefredakteur.

Weiterentwicklung von Strukturen

Entsprechend der bestehenden Aufgabenverteilung der beiden Chefredakteure ist Kammholz schon heute alleinverantwortlich für die Inhalte des „Mannheimer Morgen“. Lübke verantwortet das Redaktionsmanagement und wird federführend die insbesondere für die digitale Stärkung anstehende Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen in der Redaktion umsetzen, hieß es in der Mitteilung.

Geschäftsführung, Beirat und Gesellschafter dankten Dirk Lübke schon jetzt für seinen prägenden journalistischen Einsatz. „Wir freuen uns, dass er noch die wichtige Aufgabe zur Weiterentwicklung der Redaktionsstrukturen für die nächsten Monate übernehmen wird, um für den anstehenden Relaunch unserer Paid-Content-Portale zum Jahresende hin gut vorbereitet zu sein", sagte Florian Kranefuß, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dr. Haas Mediengruppe.

