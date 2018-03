Dividenden der Dax-Konzerne steigen auf Rekordniveau

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Börsenschwergewichte schütten einer Studie zufolge in diesem Jahr so viel Geld an ihre Aktionäre aus wie nie zuvor.

Nach Berechnungen des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY steigt die Dividende der 30 Dax-Konzerne für 2017 auf die Bestmarke von insgesamt voraussichtlich 36,1 Milliarden Euro. Das sind gut 15 Prozent mehr als im Vorjahr, wie EY mitteilte.

Angesichts der guten Konjunktur spreche einiges für weiter steigende Gewinne und damit steigende Ausschüttungen, sagte Mathieu Meyer, Mitglied der EY-Geschäftsführung. Das Plus dürfte aber künftig nicht mehr so stark ausfallen wie in diesem Jahr.