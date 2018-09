Dr. Haas-Gruppe erweitert Firmenspitze

Mannheim.Zum 1. Januar 2019 wird Florian Kranefuß als weiterer Geschäftsführer neben Björn Jansen, dem Sprecher der Geschäftsführung, und Jost Bauer, dem kaufmännischen Geschäftsführer, in die Mannheimer Dr. Haas-Mediengruppe eintreten.

Der 52-jährige Kranefuß war 2012 in die Geschäftsführung des Berliner Verlages „Der Tagesspiegel“ eingetreten und dort Ende 2016 zum Sprecher der Geschäftsführung aufgestiegen. Zuvor war er Mitglied des Vorstandes der Bremer Tageszeitungen AG. Sonja Bode, Beiratsvorsitzende der Dr. Haas GmbH, freut sich, „dass wir mit Herrn Kranefuß einen erfahrenen Zeitungs- und Medienmanager für unsere Mediengruppe gewinnen konnten und damit auch in der Geschäftsführung für die Zukunft gut aufgestellt sind“. Florian Kranefuß, der nach einem betriebswirtschaftlichen Studium an der Universität Göttingen im Axel Springer Konzern seine berufliche Laufbahn begann, soll nach einer Übergangszeit spätestens zum 1. Juli 2019 die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung übernehmen, wenn Björn Jansen aus der Geschäftsführung ausscheidet. „Nach dann 20 Jahren überaus erfolgreicher Tätigkeit für unser Haus hat Herr Dr. Jansen den Wunsch geäußert, aus der aktiven Geschäftsführung der Mediengruppe auszuscheiden, um sich anderen Projekten und seinem Privatleben intensiver widmen zu können“, so die Beiratsvorsitzende Sonja Bode. „Nach der Entscheidung der Gesellschafter Mitte 2016, mittels Rückkaufs erheblicher Anteile die Dr. Haas-Mediengruppe als Familiengesellschaft eigenständig weiterzuführen, ist es insbesondere durch das Engagement von Gesellschaftern, Beirat und Geschäftsführung gelungen, die geplante, sich daran anschließende Konsolidierungsphase von fünf Jahren deutlich zu verkürzen“, erklärt der Sprecher der Geschäftsführung. „Auf der Basis des Erreichten und mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen entspricht die rechtzeitige Regelung der Nachfolge in der Geschäftsführung meinem Wunsch.“

Die Dr. Haas-Mediengruppe gibt mehrere Tageszeitungen, darunter Titel wie „Mannheimer Morgen“, „Schwetzinger Zeitung“, „Bergsträßer Anzeiger“, „Fränkische Nachrichten“, in einer täglichen Auflage von knapp 110 000 Exemplaren heraus. Neben Anzeigenblättern, Regionalmagazinen und diversen Internetportalen für die Metropolregion Rhein-Neckar unterhält die Gruppe Aktivitäten im Agenturbereich, der Direktverteilung, im privaten Postgeschäft sowie diverse Beteiligungen im Radio- und Online-Bereich. Der Gesamtumsatz der Firmengruppe betrug im Jahr 2017 gut 100 Millionen Euro. red

