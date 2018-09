Draghi-Aussagen belasten den Dax

Frankfurt/Main (dpa) - Die Dax-Anleger sind nach der jüngsten Erholung etwas zurückgerudert. Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi zur Entwicklung der Inflation setzten den deutschen Leitindex zusätzlich unter Druck.

Nach zwei starken Börsenwochen schloss das Barometer 0,64 Prozent tiefer auf 12.350,82 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am ersten Tag seiner neuen Zusammensetzung 0,90 Prozent auf 26.106,25 Punkte.

Draghi beobachtet in der Eurozone Preisauftrieb durch höhere Löhne. Anleger sehen in einer anziehenden Inflation die Gefahr steigender Leitzinsen - für die Aktienmärkte ist dies tendenziell eine Belastung.

Zu den Verlierern im Dax zählten die Papiere der Automobilbranche. Sie waren zuletzt kräftig gestiegen, weil die Strafzölle in der jüngsten Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg nicht so hoch ausgefallen waren wie befürchtet. Die Aktien von BMW und Daimler waren mit Abschlägen von 2,65 beziehungsweise 2,57 Prozent die schwächsten im Leitindex.

Bei Fielmann sahen die Anleger zum Wochenauftakt schwarz. Nach einem negativen Kommentar von Hauck & Aufhäuser verloren die Anteile der Optikerkette als Schlusslicht im MDax 5,93 Prozent. Bei den kleinen Titeln sackten Gerry Weber mit einem Abschlag von zeitweise mehr als 27 Prozent auf ein Fünfzehnjahres-Tief. Der Modekonzern schlittert immer tiefer in die Krise und gab nun ein Sanierungsgutachten in Auftrag. Zum Handelsschluss waren die Papiere 25,24 Prozent weniger Wert als am Freitag.

Am deutschen Aktienmarkt traten zu Wochenbeginn grundlegende Änderungen in den Indizes der Deutschen Börse in Kraft. Im Dax ersetzten die Aktien des Zahlungsdienstleisters Wirecard die der Commerzbank, die in den MDax abstiegen. Während Wirecard mit plus 2,33 Prozent gleich die Dax-Spitze eroberten, gaben Commerzbank um 1,36 Prozent nach.

Technologieaktien aus dem TecDax erhalten von nun an auch Zugang zum MDax oder zu dessen kleinem Pendant, dem SDax. Daher wurde der MDax von 50 auf 60 Werte aufgestockt und der SDax von 50 auf 70 Werte. Der TecDax enthält weiterhin 30 Werte.

Insgesamt 13 der bisherigen TecDax-Mitglieder sind nun auch im MDax zu finden, darunter Qiagen, Siemens-Healthineers, United Internet, Morphosys und Freenet. Im TecDax wiederum sind mit SAP, Infineon und Deutsche Telekom auch drei Dax-Schwergewichte vertreten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Montag um 0,59 Prozent auf 3410,44 Punkte. Auch die Leitindizes in Paris und London gaben moderat nach. Der New Yorker Dow Jones Industrial verzeichnete zum europäischen Handelsende ein Minus von etwa einem halben Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,29 Prozent am Freitag auf 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex gab um 0,05 Prozent auf 140,47 Punkte nach. Der Bund-Future verlor 0,47 Prozent auf 158,32 Punkte.

Der Euro kletterte nach den Draghi-Aussagen mit 1,1815 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Dann gab die Gemeinschaftswährung einen Großteil der Gewinne wieder ab. Zuletzt wurde sie mit 1,1773 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1773 (Freitag: 1,1759) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8494 (0,8504) Euro gekostet.