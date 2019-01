Drehkreuz Frankfurt steht still

Frankfurt.„Aufgrund von Streikmaßnahmen sind derzeit alle Sicherheitskontrollstellen geschlossen. Sie können im Moment ihren Flug nicht erreichen“, hallt es in Endlosschleife durch die beiden Terminals des Frankfurter Flughafens. Bis auf vereinzelte gelbe und pinke Westenträger, die hin und wieder in ihre Trillerpfeifen pusten, sind die Hallen fast komplett leer.

Am größten deutschen Drehkreuz geht heute kaum was: Lediglich der Transitverkehr wird abgewickelt, einen neuen Flug antreten kann hier heute niemand. Gut die Hälfte der geplanten 1200 Flüge ist abgesagt, von den normalerweise erwarteten rund 135 000 Passagieren bleiben die meisten aus.

Begonnen hatte der eintägige Warnstreik des Sicherheitspersonals am Frankfurter Flughafen um zwei Uhr morgens. Die Gewerkschaften Verdi und DBB hatten dazu aufgerufen. „Wir erwarten über 1000 Streikende alleine in Frankfurt am Main. Mit dieser Beteiligung können wir erst einmal sehr zufrieden sein“, sagt der hessische Verdi-Landesfachbereichsleiter Mathias Venema gestern Morgen.

Video Überregional Warnstreiks an Flughäfen schränken Flugverkehr stark ein Warnstreiks des Sicherheitspersonals an acht deutschen Flughäfen schränken den Flugverkehr massiv ein. Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main fällt rund jeder zweite Flug aus. Warnstreiks des Sicherheitspersonals an acht deutschen Flughäfen schränken den Flugverkehr massiv ein. Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main fällt rund jeder zweite Flug aus.

Ausfälle auch in Stuttgart

Im Tagesverlauf sind neben Frankfurt sieben weitere Flughäfen betroffen. Die Warnstreiks wirbeln auch die Flugpläne im Südwesten durcheinander. Zwar legen die hier Beschäftigten ihre Arbeit nicht nieder, am Flughafen Stuttgart und am Bodensee-Airport fallen jedoch mehrere Verbindungen aus. In Stuttgart werden über den Tag verteilt 40 Starts und Landungen abgesagt.

Die Gewerkschaften Verdi und DBB wollen mit den Warnstreiks Druck in der laufenden Tarifrunde machen. Verdi verlangt für die Mitarbeiter im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle an den Flughäfen brutto 20 Euro pro Stunde, der DBB fordert einen Stundenlohn von 19,50 Euro.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es in zwei Wellen Warnstreiks des Flugsicherheitspersonals an anderen Airports gegeben. Verdi begründet die dritte Welle damit, die Arbeitgeber hätten trotz der Warnsignale „kein verhandlungsfähiges Angebot“ vorgelegt. Finde sich in der fünften Verhandlungsrunde am 23. Januar keine Lösung, könnten die Arbeitskämpfe jederzeit ausgeweitet werden.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hatte die Fluggäste im Vorfeld aufgerufen, möglichst umzuplanen. Die wenigen Passagiere, die trotzdem zum Flughafen kommen, seien verständnisvoll, sagt eine Kundenberaterin der Lufthansa. Und das, obwohl Lufthansa mehr als 400 ihrer 640 Verbindungen in Frankfurt absagt. Ein Geschäftsmann aus Kiew sucht deshalb nach einem Hotel: „Ich komme nicht wie geplant nach Hause.“ Verständnis? „Nein.“

Info: Video unter morgenweb.de/wirtschaft

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019