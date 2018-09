Druck auf Facebook

Die Verbraucherschutz-Kommissarin der EU, Vera Jourova. © dpa

Brüssel.Die EU-Kommission erhöht den Druck auf das Online-Netzwerk Facebook wegen der mangelhaften Anwendung von europäischen Verbraucherschutzregeln. „Ich will nicht verbergen, dass ich ziemlich ungeduldig werde“, sagte EU-Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova gestern in Brüssel. Die Beratungen liefen bereits seit gut zwei Jahren. Facebook habe nun bis Ende des Jahres Zeit, um alle Bedenken auszuräumen. Andernfalls könnten die nationalen Behörden Strafen verhängen. „Ich will jetzt Resultate sehen.“

Die EU-Kommission und die Verbraucherschutzbehörden stoßen sich daran, dass Facebook seinen Nutzern im Kleingedruckten verschweige, dass ihre Daten für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Wenige Leute wüssten, dass Facebook ihre Daten Drittfirmen zur Verfügung stelle und dass es die Rechte an allen Daten und Fotos halte, die die Nutzer hochladen, sagte Jourova weiter. „Selbst nachdem man seinen Account gelöscht hat.“ dpa

